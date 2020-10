Il muesli è un preparato per la colazione diffuso in Nord Europa e in America. Si compone di cereali di natura mista, uniti a frutta secca. Molto spesso, i grandi supermercati vendono le versioni più comuni del muesli e magari lo fanno anche pagare molto. Scopriamo insieme come invece si può fare un appetitoso muesli per la tua colazione fatto in casa, con pochi ingredienti e tutti reperibili in maniera facile.

Il muesli

Per fare un appetitoso muesli per la tua colazione basteranno pochi semplici ingredienti:

300 gr di fiocchi d’avena senza zucchero

70gr di semi di zucca sgusciati e senza sale

60 gr di cocco disidratato in scaglie

Tre cucchiai colmi di semi di sesamo

Due cucchiai di olio d’oliva di buona qualità

Due cucchiai di miele (o di sciroppo d’acero per chi è vegano).

Preparazione

In un contenitore grande mischiare tutti gli ingredienti secchi, quindi mettere i liquidi al composto e girare bene finché tutto non sia bagnato. Che non tutto venga toccato dalla parte liquida è normale, state solo attenti che sia ben distribuito.

Spargere il composto su una teglia da forno già ricoperta da carta da forno e livellare tutto perché diventi uno strato sottilissimo. Infornare a 160° per circa 20 minuti, forno ventilato ovviamente. Con un cucchiaio, girare di tanto in tanto il composto per farlo dorare bene da entrambe le parti.

Tirare fuori dal forno passati i venti minuti canonici e farlo raffreddare bene. Si conserva in un barattolo di quelli con il bordino gommato per il sottovuoto. Dura circa tre settimane conservato bene in una dispensa fresca e asciutta. E se siete tipi da regalo, può essere un ottimo pensiero per il Natale, magari per un’amica fissata con la linea che mangia solo vegano o biologico. A vostro gusto, potete variare gli ingredienti del muesli e magari aggiungere anche nocciole da tostare o addirittura mandorle spezzettate.