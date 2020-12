Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha detto che durante le festività natalizie bisogna esagerare anche con l’antipasto? L’aperitivo sfizioso e leggero, perfetto in ogni occasione per non appesantirsi, ha una preparazione semplicissima ed è particolarmente leggero.

Stiamo parlando delle tartine, un piatto facile e veloce da preparare e considerato uno stuzzichino leggero e gustoso da “uno tira l’altro”.

Ingredienti

fette di pane per creare tramezzini senza crosta (pancarrè), cracker o baguette

salmone affumicato

burro

1 limone

cipolla rossa di Tropea

olio extra vergine d’oliva

Un aperitivo sfizioso e leggero per non appesantirsi. Preparazione

Prendere le fette di pane per tramezzini (integrali, soia, bianche, ai semi ecc.) o in alternativa i cracker o altro e disporli per quante tartine si vogliono preparare. Tagliare le fette di pane in vari quadretti da circa 4/6 cm.

Prendere il burro e lasciarlo sciogliere a bagnomaria e unirvi il succo di limone e un po’ di scorzetta grattugiata e girare con l’aiuto di un mestolo da cucina o una frusta fino a quando non si sarà formata una cremina.

Nel frattempo affettare a rondelle la cipolla rossa e iniziare a separare le fette di salmone affumicato e tagliare in tanti trancetti.

Prendere i quadretti di pane (tagliati in precedenza), spennellare di crema di burro e limone preparata in precedenza. Se si vuol creare un effetto croccante, passare i quadretti spennellati di burro in forno per qualche minuto facendo attenzione a non bruciacchiarli.

Far raffreddare i quadretti croccanti e aggiungere il trancetto di salmone al centro del quadretto di pane e applicare sopra qualche anello di cipolla rossa e un pizzico di buccia di limone grattugiata.

Su un piatto da aperitivo o antipasto decorandolo ad esempio con un letto di lattuga o rucola dove si potranno disporre le tartine pronte.

Per chi vuol restare leggero e conservare il gusto, può sostituire il burro con la ricotta o il mascarpone con l’aiuto di una sac à poche. Ma anche il salmone può essere sostituito con il tonno o per esempio con il caviale.

Anche le fette di pancarrè possono essere sostituite da fette di pane tagliate sottili, pane di segale già tagliato in fette, che si trova facilmente in un supermercato o anche una baguette da tagliare e creare tanti crostini da cuocere leggermente in forno.

