Quello che vogliamo proporre oggi è un abbinamento tra i migliori che si possano fare per realizzare un aperitivo rustico dal sapore inaspettato: abbinare il lardo e la mela darà un sapore incredibile a questo pane home made.

Il lardo d’Arnad è un’eccellenza della cucina italiana che ha ottenuto il riconoscimento D.O.P e la sua dolcezza, in contrasto con il sapore acidulo della mela Granny Smith, renderà questo pane rustico inimitabile.

Vediamo allora come realizzarlo!

Ingredienti

500 gr. di farina 00;

20 fettine di lardo di Arnad;

250 ml di latte parzialmente scremato;

1 mela Granny Smith;

30 gr. di olio evo;

1 bustina di lievito secco per salati;

50 gr. di noci sgusciate;

10 gr. di miele;

rosmarino q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Preparare il pane

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Prendere la mela, lavarla, sbucciarla e grattugiarla con la grattugia in una ciotola. Aggiungere quindi l’olio, un pizzico di sale e di pepe. A parte preparare l’impasto e quindi prendere una ciotola capiente. All’interno setacciare la farina, il lievito, aggiungere il latte, il miele e le noci a pezzetti. Amalgamare bene il tutto ed incorporare il composto con la mela.

Foderare poi uno stampo da plumcake ed infornare per circa 45 minuti. Al termine della cottura il pane sarà ben dorato. Lasciarlo intiepidire e tagliarlo a fettine.

L’aperitivo è quasi pronto

A questo punto preparare una padella, farla scaldare e lasciar tostare per un paio di minuti le fettine di pane. Prima di toglierlo dal fuoco, poggiare una fettina di lardo d’Arnad e un ciuffetto di rosmarino sopra ogni fettina di pane.

Non resta che spegnere la fiamma e servire un aperitivo rustico dal sapore inaspettato: il lardo diventerà trasparente e si scioglierà in bocca.