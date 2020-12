Un antipasto strepitoso, i mini-soufflé al foie gras e gruyere

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono un antipasto strepitoso, perfetto per le feste e la vigilia di Natale questi mini-soufflé raffinatissimi al formaggio e al foie gras. Non si possono preparare in anticipo, vanno fatti al momento.

Ma risultano talmente deliziosi che vale la pena di dedicarsi qualche minuto alla loro preparazione. Possono precedere un risotto complesso, come questo al ragù di faraona sfumato al passito.

Ecco come prepararli con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Iniziamo con gli ingredienti in dosi per quattro persone.

L’impasto base al formaggio

a) Quattro uova;

b) 25 cl di latte;

c) tre cucchiai di farina;

d) 100 grammi di emmental francese grattugiato;

e) una noce di burro;

f) sale;

g) pepe.

Un antipasto strepitoso per Natale i mini-soufflé al foie gras e gruyere

Mentre si riscalda il forno, iniziamo a sciogliere il burro in un pentolino e poi aggiungiamo la farina e mescoliamo rapidamente. Aggiungere il latte, poco alla volta, sempre mescolando in continuazione e cercando di evitare la formazione di grumi.

Quando il composto si addensa, possiamo salare, pepare e aggiungere a pioggia il formaggio emmental. Mescoliamo bene fino a quando il formaggio si amalgama nel composto, diventa completamente fuso, poi spegniamo il fornello.

Intanto, in una terrina, montiamo bene, a neve, gli albumi delle uova. Ora incorporiamo al composto prima i tuorli, poi gli albumi montati, con molta delicatezza.

Il segreto sta tutto nel… non aprire lo sportello del forno troppo presto

Un antipasto strepitoso per Natale i mini-soufflé al foie gras e gruyere. Versiamo ora il composto velocemente nei sei stampini imburrati e inforniamo a 175° per venti minuti.

A fine cottura, (non prima) spegniamo il forno. E apriamo, piano piano, uno spiraglio, in modo che i soufflé non si sgonfino di colpo e possano dorare. Per dare un gusto un pò speziato si può aggiungere un pò di noce moscata. Per la sera di Natale si può sostituire qualche pezzetto di foie gras al posto del formaggio.