L’inverno è alle porte! Perché non sfruttare, dunque, le buonissime verdure di questa stagione? È appena passato il periodo dei funghi, ma possiamo consolarci con i broccoli e con i cavoli di ogni tipo.

Per questo oggi, noi di ProiezionidiBorsa, spieggeremo come preparare un antipasto stagionale croccante e salutare, pronto in pochissimo tempo.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per cinque persone:

a) un cespo di broccoli;

b) olio di oliva quanto basta;

c) 30 grammi di parmigiano reggiano DOP, da grattugiare o già grattugiato,

d) 30 grammi di pangrattato;

e) una cipolla di medie dimensioni;

f) un uovo di medie dimensioni;

g) sale, quanto basta;

h) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Oggi, come detto poc’anzi, spiegheremo il procedimento per preparare un antipasto stagionale croccante e salutare, pronto in pochissimo tempo.

Iniziamo con il lavare per bene i nostri broccoli. Dopo averli privati del gambo e dopo aver separato le cimette, riponiamoli a bollire in una capiente pentola d’acqua per una decina di minuti.

Scoliamoli, deponiamoli in una ciotola ben capiente e rendiamoli morbidi con l’ausilio di uno schiacciapatate. Quando avranno una consistenza simile a una poltiglia, aggiungiamo l’uovo, il pangrattato e il parmigiano reggiano.

Tagliamo molto finemente la cipolla e uniamola al composto. Impastiamo scrupolosamente con l’aiuto delle mani. Saliamo e pepiamo, secondo gusto, ciò che abbiamo ottenuto.

A questo punto, formiamo sempre con l’aiuto delle mani, o in alternativa con due cucchiai, delle crocchette. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Disponiamo le crocchette appena ottenute su una teglia ricoperta di carta da forno e spennelliamole con dell’olio. Inforniamo per circa venti minuti.

Et voilà, ecco pronte le nostre polpette vegetali.

Ecco spiegato il procedimento per fare un antipasto stagionale croccante e salutare, pronto in pochissimo tempo. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati a ricette totalmente vegetariane, come quella dei funghi trifolati!