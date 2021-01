Le patate sono, da sempre, ottime alleate di ricette e piatti deliziosi. Infatti, si tratta di ingredienti perfetti per sbizzarrirsi tra ricette ricche, gustose e velocissime da preparare tutto l’anno.

Tuttavia, potranno anche rivelarsi le perfette protagoniste del cenone di Capodanno e, in generale, delle feste natalizie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La ricetta che sarà proposta oggi è quella delle rose di patate con bacon. Si tratta di un antipasto golosissimo e veloce da preparare.

Un antipasto speciale e gustosissimo perfetto per il cenone di Capodanno per stupire tutti senza fatica.

Ingredienti per 14 porzioni

a) 350 grammi patate;

b) 200 grammi di bacon;

c) 40 grammi di parmigiano reggiano;

d) origano, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

Preparazione

Per prima cosa bisognerà lavare le patate e sbucciarle. Dopo avere sbucciato le patate bisognerà tagliarle a fettine.

Le fettine di patate dovranno essere tagliate in maniera molto sottile per poter ottenere il risultato sperato. In caso contrario, non cuoceranno uniformemente e rimarranno crude e difficili da mangiare.

Le patate, poi, dovranno essere adagiate una accanto all’altra sulle fette di bacon. Dopo avere adagiato tutte le patate sulle fette di bacon andranno insaporite con l’origano oltre che salate e pepate a piacimento.

La superficie delle patate andrà, poi, insaporita con il formaggio parmigiano grattugiato, infine arrotolate per formare delle roselline di bacon e patate. Man mano che vengono arrotolate, le roselline andranno inserite in una teglia da forno e condite con olio e pepe.

Il tutto andrà cotto in forno preriscaldato a 200 gradi per circa venti minuti.

Togliere le roselline di patate dal forno una volta che saranno belle dorate e servirle dopo averle lasciate raffreddare per alcuni minuti.

In alternativa al parmigiano reggiano, se si preferisce un gusto più intenso, è possibile utilizzare del pecorino grattugiato.

Al posto dell’origano è possibile utilizzare il timo o la paprika.

Le rose di patate andranno consumate sul momento calde o tiepide. Ecco un antipasto speciale e gustosissimo perfetto per il cenone di Capodanno per stupire tutti senza fatica.