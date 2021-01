Ospiti a pranzo o a cena? Un’occasione per cui si ha intenzione di cucinare dei piatti più sfiziosi pur avendo poco tempo a disposizione? Non avere tempo non vuol dire dover rinunciare al gusto di un pranzo o di una cena. Proprio per questo, la Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori un antipasto sfizioso da preparare in mezz’ora di tempo: il club sandwich al salmone, una variante del classico club sandwich inglese al pollo o al tacchino.

Ingredienti per 4 persone

16 fette di pane per tramezzini (o 500 g di pane integrale nero);

300 g di salmone affumicato;

8 foglie di lattuga;

200 g di formaggio spalmabile (ad esempio, la robiola);

1 avocado;

1 pomodoro;

sale, limone, succo di limone e maionese q.b.;

1 cetriolo e 1/2.

Procedimento

Cominciare lavando le foglie di lattuga, il pomodoro e il cetriolo. Tagliare il pomodoro in randelli e il cetriolo a fette. Sbucciare l’avocado ed eiminarne il nocciolo aiutandosi con un cucchiaio. Quindi, tagliarlo a fettine e marinarlo con limone, sale e pepe. Fare lo stesso con il salmone, lasciandolo per 10 minuti in una ciotola assieme a del succo di limone. Riscaldare su una griglia le fette di pane per tramezzini. Cominciare a preparare i club sandwich. Prendere la prima fetta e spalmarci un velo di maionese aiutandosi con un coltello. Aggiungere uno strato sottile di fettine di pomodori. Coprirlo con una seconda fetta, su cui spalmare uno strato di formaggio.

Prendere una terza fetta di pane e spalmarci un velo di maionese. Aggiungere una foglia di lattura e del cetriolo. Concludere con l’aggiunta di una fettina di avocado e salmone. Chiudere il sandwich con un’ultima fetta. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento degli ingredienti. Tagliare i sandwich a metà in modo da formare due triangoli. Fermare ciascun triangolo con uno stecchino. Ecco pronto un antipasto sfizioso da preparare in mezz’ora di tempo. Buon appetito!

Per provare a realizzare un un toast alla francese, consultare la ricetta del Croque monsieur, un appetitoso sandwich.