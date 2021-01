Come preparare un antipasto sfizioso con soli tre ingredienti? L’opzione è quella di cucinare delle uova mimosa, che richiedono l’utilizzo di uova, tonno e maionese. Ingredienti facoltativi, invece, sono le acciughe sott’olio, le olive tritate e i capperi. Oltre a richiedere soli tre ingredienti, è un piatto economico, semplice e veloce da prepare. L’importante è saper cucinare le uova sode. Illustreremo come fare nel corso della ricetta.

Ingredienti per 4 persone

4 uova;

200 g di tonno sott’olio;

100 g di maionese;

sale q.b.

Procedimento

Per preparare quest’antipasto sfizioso con soli tre ingredienti bisogna prima di tutto mettere le quattro uova all’interno di un pentolino. Aggiungere dell’acqua fredda. Quindi, accendere il fuoco e portare le uova alla temperatura di ebollizione. Far bollire per circa dieci minuti. Trascorso questo lasso di tempo, esporle all’acqua corrente fredda del rubinetto. Sgusciarle facendo attenzione a non rompere gli albumi. Tagliare a metà le uova, rimuovere i tuorli e metterli da parte. Aprire la scatoletta di tonno e farlo sgocciolare. Metterlo in una ciotola assieme alla maionese, insaporire con il sale e mescolare fino ad ottenere un composto perfettamente amalgamato. Al ripieno possono anche essere aggiunte delle acciughe sott’olio, le olive tritate e i capperi. In questo caso, basterà mescolarle assieme ai due ingredienti sopraccitati.

Immettere il ripieno all’interno delle uova, al posto dei tuorli, aiutandosi con una tasca del pasticciere. Fatto ciò, prendere i tuorli precedentemente conservati e sbriciolarli sulle uova, così da ottenere un effetto mimosa. Disporle sul piatto da portata. Se si vuole, insaporirle con del pepe rosa o nero e/o con del prezzemolo, del timo o della maggiorana tritati.

Per altre ricette aventi le uova come ingrediente principale, si consiglia di consultare Le uova in purgatorio, una ricetta della tradizione ciociara che richiedono come ingredienti uova, passata di pomodoro, pomodoro concentrato, aglio, sale e prezzemolo.