Un antipasto semplice e raffinato con solo 3 ingredienti e pronto in 5 minuti

Preparare un un antipasto raffinato non è mai stato così facile e veloce, pronto in 5 minuti e con solo 3 ingredienti. Un’ottima idea per salvare il pranzo preparando un secondo leggero e sfizioso, oppure da stuzzicare come antipasto o aperitivo in famiglia o tra amici.

Si possono creare tante versioni e con svariati ingredienti. Il principale ingrediente è la zucchina, un ortaggio ideale per sbizzarrirsi con la fantasia e facile da abbinare a vari ingredienti.

Un altro esempio di antipasto veloce sono gli involtini di zucchine con fiocchi di latte e pomodorini, nella ricetta qui proposta.

Ingredienti

zucchine lunghe

affettati (bresaola, prosciutto, tacchino o altro)

formaggio a fette

olio extra vergine d’oliva

Procedimento

Iniziare a preparare le zucchine lavando, asciugando e tagliando a fettine lunghe e sottili. Prendere una griglia antiaderente, arrostire le zucchine facendo attenzione a non bruciarle. Continuare fino a quando tutte le fettine di zucchine saranno grigliate e iniziare ad assemblare l’antipasto.

Prendendo una fetta di zucchina grigliata, aggiungere una fettina di prosciutto, mozzarella e arrotolare per la lunghezza infilando uno stuzzicadenti da parte a parte. In questo caso, adagiare gli involtini in padella e sfriggerli con un filo d’olio per far sciogliere all’interno il formaggio.

Creatività anche con un coppa pasta, l’ideale per piccole parmigiane di zucchine, uno strato sopra l’altro, lasciandole 5 minuti in forno con funzione grill per sciogliere la mozzarella. Oppure adagiare la zucchina su un crostino o una fetta di pane sottile, con un po’ di mozzarella, un filino d’olio e infornare con il grill per 5 minuti.

Ogni ricetta può essere preparata in anticipo e riscaldata o preparata al momento con un po’ di fantasia e con quello che si ha in casa svuotando il frigorifero.