Un antipasto prelibato ma economico e semplice che ci farà fare un’ottima figura. Quest’anno ci ha senza dubbio messo alla prova. Le vite di tutti noi sono cambiate a causa dello scoppio della pandemia. Tutti noi abbiamo dovuto ricostruire le nostre abitudini e, in alcuni casi, ridimensionare i nostri progetti. Nel 2020 le persone hanno trascorso tantissimo tempo nelle proprie case. Tutto questo certamente ha avuto non poche conseguenze. Se alcune sono da considerarsi negative, soprattutto a livello mentale, altre possono essere lette con una chiave diversa. Infatti in molti, dato il tanto tempo a disposizione, hanno scoperto delle nuove passioni, o ritrovato l’amore per hobby ormai abbandonati.

La cucina

L’attività che in quest’anno ha avuto più successo nelle case degli italiani è stata, senza ombra di dubbio, cucinare. Da ottimi dolci alla pizza fatta in casa, sono infinite le ricette che nei mesi di quarantena abbiamo provato a preparare. Dopo tutta questa pratica non sono pochi quelli che possono considerarsi bravi ed esperti in cucina. Inoltre le idee per preparare ricette sempre nuove e gustose non mancano.

Basta fare qualche ricerca per trovare dei piatti innovativi e, in alcuni casi, neanche troppo costosi da preparare. Infatti quando c’è fantasia e amore in cucina, non servono troppi soldi per regalare agli ospiti un’esperienza gustativa indimenticabile. A tal proposito, vogliamo svelare la ricetta di un piatto che, sebbene costi pochi euro, dona un gusto delicato e sfizioso allo stesso tempo. Ecco dunque come preparare un antipasto prelibato ma economico e semplice che ci farà dare un’ottima figura.

I cestini di patate con gamberetti e funghi

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono ovviamente le patate, poi gamberetti, funghi, uova, parmigiano, burro, sale e pepe.

Innanzitutto dovremo cuocere le patate in una pentola d’acqua salata. Dopodiché schiacciamole ed aggiungiamo le uova, il parmigiano, il burro e i condimenti. Prendiamo dunque il composto e, su una teglia, creiamo i cestini, ovvero dei piccoli cerchi della misura del fondo di un bicchiere. Una volta pronti, possiamo passare ad infornare.

Con quindici minuti in forno a duecento gradi i cestini saranno belli caldi e pronti per essere arricchiti con gli altri ingredienti. Mentre abbiamo le patate in forno infatti, prepariamo in padella i gamberetti e i funghi e, successivamente, utilizziamoli per farcire i cestini di patate. Ripassiamoli in forno per qualche minuto, dopodiché possiamo finalmente servirli, e gustarli. Ecco dunque la ricetta per un antipasto prelibato ma economico e semplice che ci farà fare un’ottima figura.