Oggi parliamo di come servire un antipasto perfetto per Natale, ecco delle frittelle di bianchetti semplici ma buone da morire. Scopriamo insieme come portare in tavola queste morbidissime e saporitissime frittelle.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) tre uova di medie dimensioni;

b) 125 grammi di farina 00;

c) 300 grammi di bianchetti;

d) sale, quanto basta;

e) acqua frizzante, quanto basta;

f) olio di semi di girasole, quanto basta per friggere;

g) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Procuriamoci una ciotola abbastanza capiente e sgusciamo al suo interno il contenuto delle uova. Versiamo 70 centilitri di acqua frizzante. Incorporiamo, poi, la farina e sbattiamo il composto energicamente.

Aggiungiamo a questa pastella il sale e il pepe secondo nostro gusto. Sciacquiamo, quindi, i bianchetti in abbondante acqua e poi aggiungiamoli direttamente in questo composto. Amalgamiamo bene.

Prendiamo un’ altra padella e versiamo uno strato di olio abbondante impostando il fuoco a fiamma medio viva. Aspettiamo che il liquido sfrigoli e, con un mestolo, buttiamo delle cucchiaiate di pastella, girandole, quando sono cotte, da un lato.

Ripetiamo il procedimento fino all’esaurimento di tutto il contenuto della ciotola. Stendere su un piatto diversi strati di carta assorbente da cucina per assorbire l’olio in eccesso. Tamponare bene e servirle in tavola belle calde.

Se si desidera dare un twist in più a questa preparazione è possibile aggiungere anche delle spezie di proprio gradimento.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come preparare un antipasto perfetto per Natale: ecco delle frittelle di bianchetti semplici ma buone da morire.

