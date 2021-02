Questo antipasto è ideale da servire a una cena con amici e si realizza in maniera molto semplice. La particolarità di questo piatto è che si presta ad essere realizzato con quello che abbiamo a disposizione nella dispensa. Noi oggi proponiamo questa versione con un paté di carciofi che realizziamo sul momento, la robiola e il prosciutto cotto, ma possiamo prepararlo con gli ingredienti che ci piacciono di più. Presentiamo un antipasto gustoso da realizzare velocemente e con pochissimi ingredienti: la sfogliata con paté di carciofi, robiola e prosciutto.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

500 gr. di carciofini sott’olio;

60 ml. di olio evo;

150 gr. di robiola;

150 gr. di prosciutto cotto.

Preparare la sfogliata

Per iniziare, accendere il forno a 180 gradi ventilato. Intanto, prendere i carciofi sott’olio e farli scolare. Mettere in un mixer i carciofi, aggiungere dell’olio extravergine d’oliva e ridurli in paté. Eventualmente, si può utilizzare direttamente il paté di carciofi già pronto, se non si ha né la voglia, né il tempo di realizzarlo. Srotolare un rotolo di pasta sfoglia e stenderlo su una placca da forno usando la stessa carta forno che si trova incorporata nel rotolo. Con i rebbi di una forchetta, praticare dei forellini sulla sfoglia e spalmare in maniera omogenea il paté di carciofi precedentemente ottenuto. Distribuire le fettine di prosciutto cotto su tutta la superficie e, infine, prendere la robiola e distribuirla sulle fette di prosciutto uniformemente.

A questo punto, srotolare il secondo rotolo di pasta sfoglia e bucherellare la superficie con una forchetta: in questo modo non gonfierà eccessivamente. Coprire il ripieno e ripiegare per bene i bordi con le mani per non permettere al ripieno di uscire. Infornare la sfogliata e far cuocere per circa 25 minuti. Prima di tagliarla, lasciarla intiepidire per una decina di minuti. A questo punto, tagliare a quadrotti e servire ancora tiepida per apprezzare al meglio la sua friabilità e il suo profumo. Questo è un antipasto gustoso da realizzare velocemente e con pochissimi ingredienti che si adatta a qualsiasi tipo di ripieno e che può quindi soddisfare il palato di tutti i commensali.

