Ecco un antipasto gustosissimo e sempre pronto, il salame di tonno e verdure, perfetto per il lunch in barca o lo spuntino in spiaggia. Questo piatto freddo si prepara in varie versioni e di certo rallegra le nostre giornate all’aria aperta con il suo colore vivace e il suo sapore stuzzicante. Ecco la ricetta completa a cura degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Un finto salume tutto verde

Cominciamo col bollire tre tipi di verdure in acqua salata. Iniziamo con 400 grammi di patate. Si parte in acqua fredda, spegniamo dopo 20 minuti di bollore o 7 minuti in pentola a pressione. Sbucciamo e passiamole ancora calde allo schiacciapatate.

Lessiamo ora 400 grammi di fagiolini, scolandoli piuttosto al dente. Puliamo quattro porri e scottiamo le foglie più spesse per tre minuti.

Poniamo le foglie di porro sotto l’acqua corrente, apriamo e stendiamo a raffreddare su un canovaccio.

Il segreto è un buon tonno all’olio di oliva

Disponiamo metà delle foglie di porro in orizzontale su un piano di lavoro, coperto da un telo bianco. Ora aggiungiamone altre, creando un intreccio in senso verticale. Dobbiamo formare una specie di stuoia e un rettangolo abbastanza grande da contenere il polpettone.

Mescoliamo le patate con 250 grammi di tonno sgocciolato, tre tuorli d’uovo, i fagiolini a pezzetti. Regoliamo di sale e pepe. In questa fase, possiamo anche aggiungere dei capperi interi oppure dei pezzetti di peperone giallo o dei filamenti di scorza di limone.

Una squisitezza da portare in barca

Diamo al composto la forma di un salame, aiutandoci col telo. Ora trasferiamolo delicatamente sull’intreccio di porri.

Arrotoliamo il salame di tonno nel telo, fissiamo i porri con un giro di spago se preferiamo. Chiudiamo il telo e fissiamolo ai lati con spago da cucina.

Cuociamo il rotolo in una casseruola con acqua bollente salata per mezz’ora.

Dopo la cottura al forno, sleghiamo il telo e portiamo in tavola il salame di tonno. Possiamo presentarlo su un piatto di portata ovale: tutto intero, decorato di fili d’erba cipollina e contornato di maionese alle erbe oppure già tagliato a fette spesse, decorate di maionese ed erbe profumate.

Disponiamo le fette a raggiera e decoriamo con ciuffi di maionese. Per renderla più gustosa, mescoliamola con un cucchiaio di aceto, basilico, prezzemolo, erba cipollina.