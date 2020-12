Il Capodanno si avvicina e nelle famiglie si pensa già a che cosa preparare per l’occasione.

Quello che vogliamo proporre oggi è un antipasto tradizionale diffuso in particolar modo nelle valli bergamasche.

Si tratta di piccoli tortini contenenti dell’appetitoso formaggio filante. Vediamo come preparare un antipasto goloso ideale per la cena di Capodanno: i margottini con cotechino.

Ingredienti

1 cotechino precotto;

70 gr. di burro;

15 gr. di pangrattato;

210 gr. di semolino;

700 ml. di brodo di carne;

40 gr. di parmigiano grattugiato;

120 gr. di groviera;

timo;

sale q.b.;

pepe.

Preparazione

Ecco come preparare gli sfiziosi margottini.

Si comincia la sera prima, preparando un buon brodo di carne.

Far cuocere il cotechino in una pentola piena d’acqua e poi farlo raffreddare. Preparare il forno a 180 gradi, meglio se ventilato.

Nel frattempo, imburrare i pirottini e poi cospargerli con il pangrattato in maniera uniforme, eliminando infine quello in eccesso.

Portare a bollore una pentola con il brodo di carne e versare poco alla volta il semolino mescolando continuamente. Quando si staccherà dalle pareti della pentola, significa che sarà pronto.

Ridurre a cubetti il burro rimasto ed aggiungerlo al semolino. Aggiungere anche il parmigiano grattugiato, salare e pepare quanto basta. Ridurre anche la groviera a cubetti e, una volta intiepidito il semolino, aggiungerla.

Mescolare tutto bene con un cucchiaio di legno e riempire i pirottini. Sbatterli delicatamente sul piano di lavoro per livellarli, altrimenti aiutarsi con un cucchiaio. A questo punto non resta che infornarli per circa 15 minuti e nel frattempo tagliare il cotechino a fettine.

Sfornare i pirottini e servirli accompagnati da un paio di fette di cotechino.

Riporre sul margottino un ciuffetto di timo per decorare. Ed ecco come preparare un antipasto goloso ideale per la cena di Capodanno, che può essere ben accompagnato da una vellutata di lenticchie oppure un morbido purè di patate.