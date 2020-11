Spesso ci si dimentica per molto tempo di fare la spesa e improvvisamente si presentano degli amici a casa con la scusa di fare un aperitivo insieme. Se il frigorifero piange miseria, ci sono però dei piccoli trucchi per portare comunque qualcosa in tavola con i pochi elementi presenti in casa.

Per questo motivo oggi spieghiamo come preparare un antipasto facilissimo con appena due ingredienti che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa tre persone:

a) 250 grammi di tonno sott’olio, ben sgocciolato;

b) 100 grammi di formaggio spalmabile, preferibilmente philadelphia;

c) sale, se strettamente necessario;

d) pepe nero macinato, quanto basta.

La preparazione

Ecco la semplicissima preparazione per ottenere un antipasto facilissimo con appena due ingredienti che lascerà tutti a bocca aperta. Basta avere in dispensa del tonno in scatola e del formaggio spalmabile di qualsiasi genere.

Prendiamo la confezione di philadelphia: può essere di qualsiasi genere, ma noi consigliamo la versione classica senza aromi, o quella senza lattosio, per chi fosse intollerante.

Modelliamo un pò la crema con una spatola da cucina per renderla più morbida e, se desideriamo, aggiungiamo una bella spolverata di pepe nero.

Procediamo prendendo il tonno in scatola. Può essere sia quello all’olio di oliva che quello al naturale, ma noi prediligiamo il primo perché darà alla mousse finale un tocco più oleoso.

Scoliamolo adeguatamente dal liquido in eccesso. Aggiungiamo, quindi, al formaggio il pesce e incorporiamolo con la spatola. Se vogliamo dare una grana più liscia al composto possiamo anche passarlo nel mixer.

In quest’articolo abbiamo spiegato, dunque, come preparare un antipasto facilissimo che lascerà tutti a bocca aperta. Consigliamo di non perdetevi altri utili consigli riguardanti l’ambito culinario. Ecco ad esempio un articolo dedicato alla preparazione di un delizioso contorno autunnale, i funghi trifolati.