In cucina a volte basta solo un po’ di fantasia per creare qualcosa di diverso dal solito e di altrettanto buono e sfizioso. La ricetta che il Team di ProiezionidiBorsa propone oggi riguarda un antipasto delizioso con soli 3 ingredienti che molti hanno in frigo. Vediamo dunque cosa occorre per realizzare questo fantastico piatto che delizia il palato di adulti e bambini.

Quali ingredienti servono per portare in tavola una delizia al forno

Per preparare un antipasto veloce e delizioso è sufficiente munirsi di: prosciutto, formaggio e un rotolo di pasta sfoglia. Grazie a questi semplici e comuni ingredienti, è possibile realizzare dei gustosissimi grissini intrecciati di sfoglia. Questo antipasto si rivela particolarmente indicato per le occasioni in cui non si ha molto tempo da dedicare alla preparazione delle pietanze. La preparazione, infatti, richiede dei tempi estremamente ridotti e pochi semplici passaggi. Oltre al gusto e alla rapidità, non si deve trascurare l’effetto scenico che tali grissini conferiscono al piatto che si porta in tavola. Dopo aver fatto luce sui numerosi vantaggi di questa ricetta, vediamo dunque come procedere nella preparazione dei grissini.

Come preparare i grissini intrecciati ottimi per tutta la famiglia

Per realizzare un antipasto delizioso con soli 3 ingredienti che molti hanno in frigo occorre procurarsi: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare; 5 fette di prosciutto cotto; 6 fette circa di formaggio a pasta filata. A questo punto, tutto quello che si deve fare è stendere la sfoglia e distribuire sopra prima il prosciutto e poi il formaggio. Una volta terminato, piegare a metà e chiudere la sfoglia. Tagliare delle strisce spesse circa 1 centimetro e girarle su se stesse. In questa maniera, si otterrà l’effetto intrecciato molto particolare e sfizioso. Dopo aver rivestito la leccarda con della carta forno, distendere i grissini e spennellarli con del tuorlo d’uovo. In questa fase della preparazione è possibile aggiungere anche una spolverata di semi vari come papavero, girasole o zucca.

Questo servirà a dare ancora più vivacità e colore alla pietanza. Successivamente, nel forno preriscaldato a 180°, inserire la leccarda con i grissini. Far cuocere per circa 20 minuti fino a quando la sfoglia non avrà raggiunto il suo tipico colore dorato. In questo modo, si avrò portato in tavola un antipasto delizioso con soli 3 ingredienti che molti hanno in frigo. I grissini si possono servire sia caldi che freddi e si possono gustare anche come delizioso aperitivo.

