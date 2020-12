Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la realizzazione di questo piatto che ci fa guadagnare tempo nei giorni di festa, ci servono quindici minuti, per la preparazione, e solo dieci minuti di microonde. Ecco la ricetta per aprire un cenone importante. Un antipasto delicatissimo, la mousse di pesce al microonde.

Si può creare con filetti di merluzzo fresco, scongelato. Ma anche con ritagli di pesce bianco che avanzano, per esempio, dalla preparazione del sushi, di grandi pesci arrostiti o di ravioli ripieni di branzino, di scorfano o di cernia. Volendo si possono aggiungere anche vongole o cannolicchi sbollentati e macinati fini per sostituire il cuore di capesante. Testata dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Nel cuore una capasanta

400 grammi di filetto di merluzzo, sale, due uova, 2,5 decilitri di panna, 140 grammi di burro, una capasanta a persona, un limone, prezzemolo. Frullare i filetti di merluzzo in una farcia fine. Aggiungere il sale e le uova, poi a poco a poco la panna, mescolando bene con una spatola.

Distribuire metà di questa preparazione in uno stampo per soufflé imburrato, o in stampini individuali, uno per ciascun commensale. Disporre nello stampo le capesante, ricoprire col resto della mousse e mettere nel microonde. Coprire e cuocere per cinque minuti. Lasciar riposare per un minuto. Far cuocere ancora per tre minuti, lasciar riposare nuovamente e poi sfornare.

Un antipasto delicatissimo la mousse di pesce al microonde

Decorare con fettine di limone scannellate e un trito di prezzemolo. Servire con patatine bollite oppure mazzolini di asparagi selvatici.

Con la maionese, oppure con una salsa al burro fresco, realizzata al momento. Si prepara con due cucchiai d’acqua salata molto calda nella quale vanno aggiunti il burro a pezzetti e il succo di mezzo limone. Sbattere e scaldare al microonde per trenta secondi e poi mettere in una salsiera.