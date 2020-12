Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un antipasto dal gusto vellutato e dal profumo natalizio che stupirà la famiglia. Dopo un anno a dir poco complicato, finalmente mancano pochissimi giorni alle tanto attese feste natalizie. Il 2020 ha messo senza dubbio tutti quanti alla prova, e sono tanti quelli che hanno bisogno, ora più che mai, di una pausa. Sebbene anche i festeggiamenti per il Natale quest’anno saranno molto diversi, resteranno comunque un’opportunità per riposarsi e recuperare energie. Proprio perché non si potranno organizzare cene con i parenti o feste in grande stile, gli italiani si stanno concentrando sull’unica cosa che è permessa sotto queste feste, la cucina. Infatti non vi sono ovviamente restrizioni sui piatti da poter presentare alla nostra famiglia, anche se ristretta. Ecco perché tra poco andremo a presentare la ricetta per un ottimo antipasto per stupire i palati di figli, genitori e compagni.

Il pasto della tradizione

Proprio in questi giorni stiamo pensando a cosa potremmo cucinare per la sera della vigilia, oppure per il pranzo di Natale. Già i supermercati riportano molte presenze. È dunque a tutti gli effetti iniziata la corsa per accaparrarsi i prodotti migliori. Da un ottimo dolce ad un primo saporito, le idee per un pasto con i fiocchi sono tante. Oggi vogliamo stuzzicare il palato di chi ci legge con un antipasto dal sapore indimenticabile e che renderà l’atmosfera ancor più natalizia.

Questa torta si presenterà come ottimo inizio per una cena o un pranzo che, anche se diversi, rimangono espressione di una tradizione. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta. Ecco infatti svelato come preparare un antipasto dal gusto vellutato e dal profumo natalizio che stupirà la famiglia.

La torta patate e speck

Gli ingredienti necessari per preparare questa torta sono uova, farina, patate, speck, burro, panna, aceto e noce moscata. Il primo passo sarà quello di rosolare lo speck in padella insieme ad un cucchiaio di olio d’oliva. Successivamente, dopo aver tagliato a fette le patate, potremo passare a cuocerle in padella assieme alla noce moscata. Una volta pronte ed unite allo speck potremo aggiungere le uova sbattute ed il resto degli ingredienti.

Dopo aver preparato la base della torta potremo passare ad infornare. Venticinque minuti a centottanta gradi e il piatto sarà pronto per essere servito e gustato. In pochi minuti e seguendo dei passi semplicissimi si potrà regalare alla famiglia una torta salata perfetta per un inizio pasto con i fiocchi. Ecco dunque come preparare un antipasto dal gusto vellutato e dal profumo natalizio che stupirà la famiglia.