Un antipasto croccante e dal cuore filante, gustoso e pronto in pochi minuti

Torniamo con la rubrica di “Cucina” di ProiezionidiBorsa per suggerire qualche ricetta unica, che difficilmente gli ospiti dimenticheranno. Oggi vedremo come realizzare un antipasto croccante e dal cuore filante, allo stesso tempo, gustoso e di facile preparazione, pronto in pochi minuti.

Se la regina dell’estate è la melanzana, qual è quella dell’autunno? La zucca, naturalmente! Dal sapore intenso, la zucca è una delle protagoniste indiscusse della nostra cucina. È tanto famosa per la sua bontà e versatilità, infatti le abbiamo dedicato la ricetta di un piatto speciale a base di zucca al profumo di castagne.

Eppure oggi non tratteremo della zucca vera e propria ma dei meravigliosi (sotto il profilo culinario) fiori di zucca. Delicati e allo stesso tempo intensi, i fiori di zucca si prestano a tante ricette. Ma il miglior modo per risaltarne il sapore è tramite la frittura come metodo di cottura e il ripieno.

È vero che i fiori di zucca sono tipici della stagione primaverile ma in qualche supermercato ancora si dovrebbero trovare. I fiori di zucca contengono vitamine e sali minerali, e potrebbero essere ottimi per contrastare la stitichezza.

Vediamo come realizzare questo piatto sensazionale che farà impazzire anche i bambini per la sua bontà.

Ingredienti

Considerando di voler fare 15 porzioni, ciò che ci occorre è:

fiori di zucca;

primo sale o tuma;

200 gr di farina 00;

150 ml di acqua;

olio per friggere;

sale e pepe.

Iniziamo la preparazione del nostro antipasto pulendo i fiori di zucca. Con un panno umido leviamo eventuali tracce di terra, le foglioline attorno e il pistillo. Con il pollice apriamo il fiore di zucca e mettiamo all’interno una striscia di primo sale o di tuma, dei formaggi.

Dedichiamoci alla pastella, che si crea mescolando la farina e l’acqua e aggiungendo il sale e il pepe quanto basta. La pastella deve essere di una giusta densità, non troppo liquida. Con le dita attorcigliamo i petali superiori per chiuderli e immergiamo ciascun fiore dentro la pastella, immergendo anche le dita.

In una padella capiente versiamo abbondante olio per friggere e lasciamo riscaldare. Non appena sarà caldo immergiamo i fiori di zucca nell’olio e giriamo con la forchetta da un lato e dall’altro. Non appena saranno fritti a puntino mettiamoli sopra della carta assorbente.

Ed ecco pronti per essere gustati questi fiori di zucca ripieni di squisito formaggio filante, che conquisteranno il palato di tutti, anche dei più critici.

Buon appetito!