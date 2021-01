Come tutti ben sappiamo, non sempre si ha il tempo di cucinare con calma e tranquillità. Alle volte bisogna fare tutto di corsa per cercare di rimanere nei tempi e non rischiare di far sedere gli ospiti mentre ancora non è pronta la portata principale. Eppure, sebbene quando si ha più tempo ci si può maggiormente concentrare sui dettagli: avere fretta non vuol dire per forza cucinare male. Esistono infatti delle ricette create apposta per questo tipo di situazione. A tal proposito, tra poco infatti andremo a vedere un antipasto che sorprenderà tutti da preparare in cinque minuti senza usare i fornelli.

Semplice e sfizioso

Capita inoltre che, anche disponendo di tempo a disposizione, è la voglia che quella che viene meno. Infatti per quanto possiamo amare metterci a cucinare, a volte vogliamo semplicemente mangiare e rilassarci. Ecco dunque che una ricetta come quella che andremo a spiegare tra poco può venirci in aiuto. Infatti nel giro di pochi minuti saremo in grado di preparare uno spuntino semplice e sfizioso, da servire come antipasto o merenda ad esempio, che placherà la nostra fame.

I pomodori Waldorf

La ricetta che andremo a presentare ha origini americane, e si ispira alla famosa insalata Waldorf, la cui ricetta è consultabile cliccando qui. Oggi proponiamo una variante ancora più semplice, che presenta come ingrediente principale dei semplici pomodorini. Dunque tutto quello di cui avremo bisogno è rappresentato da dei pomodorini appunto, non più di una quindicina. Poi centoventi grammi di sedano, ottanta grammi di maionese, mezzo succo di limone, due mele e sessanta grammi di noci. Innanzitutto dovremo tagliare il sedano fino a ricavarne dei piccoli dadini, e facciamo la stessa cosa con le mele.

Ricordiamoci, prima di fare ciò, di togliere la buccia della mela e di levare i filamenti del sedano. Uniamo i dadini di entrambi gli alimenti e bagniamoli con il succo di limone. Aggiungiamo a questi la maionese, e le noci precedentemente tritate e amalgamiamo il tutto per bene fino a formare un composto omogeneo. A questo punto prendiamo i pomodorini, tagliamoli a metà e, con l’aiuto di un coltello, rimuoviamo la polpa. Farciamo quest’ultimi con il composto creato e, in men che non si dica, potremo servire il nostro piatto. Ecco dunque un antipasto che sorprenderà tutti da preparare in cinque minuti e senza usare i fornelli.