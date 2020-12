Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In vista delle festività natalizie, bisogna rimboccarsi le maniche in cucina e pensare a cosa si potrà cucinare. Le ricette da proporre, infatti, sono importantissime in questo periodo dell’anno. E non c’è cosa più soddisfacente di stupire tutti con un piatto che sembra ricercato e unico, ma che in realtà è facilissimo da preparare! Proprio come quello che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo proponendo oggi. Dunque, ecco come preparare un antipasto che avvolgerà il palato e di cui nessuno potrà più fare a meno. Le capesante gratinate sul menù daranno un tocco di classe alla cena di chiunque!

Gli ingredienti per le capesante gratinate

Gli ingredienti per preparare queste gustosissime capesante gratinate sono i seguenti:

8 capesante

pepe nero

sale

100 gr di mollica di pane

olio extravergine di oliva

1 scorza di limone

timo

origano maggiorana

prezzemolo tritato

Come preparare questa ricetta di mare in poche e semplici mosse

Per cucinare questa ricetta, bisognerà iniziare dall’impanatura. Quindi, si dovrà prendere la mollica di pane e tagliarla a cubetti, per poi metterla in un mixer con sale, pepe, olio, le erbe aromatiche e la scorza di limone. Ora bisognerà frullare il tutto, fino a che il composto non sarà totalmente amalgamato. E adesso è il momento di passare alle capesante. Quest’ultime andranno messe su una leccarda. Bisogna porre attenzione: infatti, la conchiglia deve essere rivolta verso la base, così da poterle farcire con l’impanatura. Quando anche questo ultimo step sarà compiuto, basterà cuocerle nel forno a 190° per circa un quarto d’ora. Quando avranno una crosticina dorata, sarà il momento di toglierle dal forno e servirle a tavola!

Dunque, ecco come realizzare un antipasto che avvolgerà il palato e di cui nessuno potrà più fare a meno!

