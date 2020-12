Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si è a corto di idee per il pranzo di Natale oggi ne proponiamo una che di sicuro piacerà a tutti. Infatti parliamo di come servire un antipasto a base di pesce indimenticabile e sfiziosissimo, il polpo alla luciana. Scopriamo insieme come portare in tavola questa deliziosa pietanza.

Gli ingredienti

Di seguito, ecco gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 300 grammi di passata di pomodoro;

b) olive nere quanto basta (facoltativo);

c) capperi quanto basta (facoltativo);

d) 300 grammi di pomodorini di qualsiasi tipo, preferibilmente ciliegini;

e) 800 grammi di polpo;

f) prezzemolo, quanto basta;

g) uno spicchio d’aglio;

h) sale, quanto basta;

i) olio extravergine di oliva, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Questa ricetta parte dalla creazione di un sugo. Basterà dunque prendere un tegame e cospargerlo di olio. Mettiamo a soffriggere una testina di aglio e, nel mentre, laviamo e tagliamo i pomodorini in quattro. Inseriamoli subito in pentola. Lasciamoli rosolare ben bene e poi versiamo dentro la passata. Se vogliamo insaporire la salsa possiamo aggiungere, secondo nostro gusto, le olive e i capperi, anche se questo passaggio è facoltativo.

Tritiamo il prezzemolo dopo averlo lavato e inseriamolo all’interno. Facciamo sobbollire e poi inseriamo dentro il polpo adeguatamente sciacquato. Copriamo il tutto con un coperchio e lasciamo cucinare per almeno quaranta minuti con la fiamma al minimo. Facciamo, però, attenzione a girare il polpo almeno un paio di volte per garantire una cottura uniforme da entrambi i lati.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come portare in tavola un antipasto a base di pesce indimenticabile e sfiziosissimo, il polpo alla luciana. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse ricette a base di pesce. Se si vuole provare a portare in tavola un ottimo primo piatto a base di crostacei, eccone uno che stupirà tutti, le linguine al pistacchio e ai gamberoni. Basta cliccare qui per visionare la ricetta completa.