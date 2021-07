Mare profumo di mare. Finalmente è arrivata la stagione delle abbronzature e delle spiagge. Tutto in estate ci sembra più bello e felice. E questo lo dobbiamo al tempo fantastico, ai raggi del sole che toccano di continuo la nostra pelle e alle vacanze. Ma il dilemma, ogni volta che si avvicina questa stagione, è sempre lo stesso. Dove possiamo andare in vacanza? Forse oggi potremmo dare un consiglio che ci darà la soluzione. Infatti, c’è un luogo in Italia che potrebbe davvero dare una svolta alla nostra estate, permettendoci di vivere dei giorni tranquilli e immersi nella natura. Vediamo di quale luogo si tratta.

Un angolo di paradiso rilassante poco affollato e circondato da meravigliose acque cristalline

Non tutti conoscono una delle spiagge più rilassanti e belle del nostro Paese. Si tratta di Cala Janculla, nella Seminara, una distesa al centro della Costa Viola. Il nome della zona deriva dal colore dell’acqua ed è sicuramente uno dei panorami più suggestivi e tranquilli che la Calabria offre. Questa spiaggia è davvero splendida ed è perfetta se vogliamo vivere qualche giorno di relax senza la frenesia della città o dei luoghi pieni di gente.

Cala Janculla, un’esperienza davvero unica circondati dalla natura incontaminata

Caratterizzata da un candido bianco, la spiaggia di Cala Janculla ci offrirà una visione meravigliosa. I fondali profondi, l’acqua trasparente e di un colore vivace non potranno che farci innamorare di questo posto fantastico. Per non parlare poi del Monte Sant’Elia che vedremo dalla spiaggia e della Grotta delle Rondini al suo lato. Insomma, passeremo sicuramente delle giornate intense e bellissime qui! Potremo raggiungerla via mare, con una guida che ci aiuterà.

Dunque, ecco un angolo di paradiso rilassante poco affollato e circondato da meravigliose acque cristalline. Non potremo non rimanere affascinati da questa bellezza più unica che rara e saremo ben felici di aver scelto questo posto per le nostre vacanze.

