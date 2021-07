Il mese di luglio ha molte probabilità a favore per vedere nuovi rialzi dei prezzi sui listini azionari. Il nostro Ufficio Studi infatti segnala una probabilità elevata di assistere a ribassi anche duraturi solo da agosto in poi di quest’anno. Come al solito si procederà per step e quello che verrà valutato di volta in volta, saranno i segnali che verranno dai grafici.

Ecco per la giornata odierna il tema scelto dal nostro Ufficio Studi:

un altro mese di toro a Wall Street con Netflix in forte rialzo?

Quali sono invece i livelli di breve termine da monitorare per la giornata odierna di contrattazione?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.814.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.529.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.314.

Il segnale della scorsa settimana per gli indici americani è stato di slancio e ci lascia presupporre un’imminente accelerazione rialzista dei prezzi.

Quale scenario attendiamo per la settimana in corso?

Minimo fra martedì e mercoledì e poi rialzi fino a venerdì. Al momento lo scenario continua a essere confermato dai prezzi.

Un altro mese di toro a Wall Street con Netflix in forte rialzo?

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 535,96 dollari. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (44 giudizi) trovano consenso intorno a un fair value di 592,12. Il nostro giudizio invece, è per una stima di 640 dollari per azione.

La strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è laterale rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 482,14 sono possibili ulteriori rialzi verso area 575 e poi 600 dollari nei prossimi 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 525,72.

Come al solito si procederà per step.