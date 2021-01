Se vogliamo comprare un soprabito senza spendere troppo, in genere, aspettiamo i saldi. Così come quando vediamo al supermercato il nostro yogurt in offerta, magari ne prendiamo qualcuno in più.

E in merito all’acquisto di una casa quali sono le “regole del gioco”? Premesso che in quest’ultimo caso l’acquisto è molto più impegnativo dei primi due esempi, esistono comunque dei parametri sui quali ragionare, per meglio regolarsi.

In particolare, oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa esporrà un altro allettante motivo per cui conviene comprare casa nel 2021.

I tassi d’interesse

In genere, il primo parametro considerato è quello del costo del mutuo, vale a dire i tassi d’interesse: niente di più saggio. Oggi è risaputo come essi siano particolarmente convenienti sia sul fisso, che sul variabile. La politica monetaria ultra espansiva della BCE, fatta di tassi a zero e programma PEPP, rende assai conveniente il costo del denaro. Tale circostanza probabilmente resterà in piedi ancora per qualche altro trimestre.

Infine, un’altra spallata al ribasso dei tassi l’ha data anche la pratica della surroga. Grazie ad essa, infatti, i costi dell’intera offerta dei mutui bancari si è assestata su valori bassi.

Le dinamiche economiche

Il secondo aspetto da considerare riguarda il normale gioco della domanda e dell’offerta. Quest’ultima infatti è cresciuta in termini di stabili messi sul mercato, perché sono venuti meno due grossi filoni di domanda:

a) quello degli affitti brevi, legati per lo più al turismo. Una piccola parte di questi proprietari ha così deciso di riconvertire gli affitti sul lungo periodo;

b) è poi crollata la domanda di case da parte di studenti (a causa della diffusione DAD) e lavoratori (si pensi allo smart working).

Ora, questo “stato di grazia” a beneficio della domanda è probabile verrà meno non appena il piano di vaccinazione avrà garantito ampia copertura. Quando cioè le restrizioni da Covid si allenteranno notevolmente, e quindi gli spostamenti ritorneranno alla normalità pre-pandemica.

Il pacchetto degli incentivi fiscali sono un altro allettante motivo per cui conviene comprare casa nel 2021

Ma il vero parametro-jolly, l’asso nella manica di oggi, ci riconduce direttamente al legislatore. E, nella fattispecie, all’imponente piano di benefici fiscali previsti in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia (qui al link una guida completa).

In pratica dalla scorsa estate il novero degli incentivi fiscali messi in piedi per ristrutturare in tutto o in parte una casa (e rilanciare il PIL) è davvero imponenti. Si tratta di una circostanza per cui, almeno in linea di principio, può portare un acquirente a considerare anche l’acquisto di un immobile non proprio di primo pelo.

Attualmente uno dei limiti dell’offerta-immobili italiani riconduce al fatto che molti di essi sono datati, energeticamente poco o nulla efficienti. Una circostanza che cozza con il trend attuale e futuro: vale a dire le emissioni zero degli edifici. Nel giro di pochi anni, quindi, gli immobili che non si adegueranno in tal senso potrebbero andare incontro a serie perdite di valore sul mercato.

Procediamo a illustrare un altro allettante motivo per cui conviene comprare casa nel 2021

A questo punto un acquirente potrebbe arrivare a mettere sui due piatti della bilancia una doppia considerazione. Ossia: conviene di più sobbarcarsi gli alti costi del nuovo-nuovissimo oppure è più conveniente un usato più economico (si spera!) ma da rifare? Magari sfruttando tutti gli incentivi legislativi e ritagliandosi una casa su misura e a proprio gusto?

Ovviamente non esiste risposta univoca e valida per chiunque. Si tratta infatti di valutazioni complesse e circostanziate, che oltretutto si scontrano con il campo delle preferenze individuali. Una cosa è però certa: il pacchetto degli incentivi fiscali costituisce di sicuro un altro allettante motivo per cui conviene comprare casa nel 2021.