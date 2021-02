È innegabile: le radiazioni ci spaventano. Alcuni di noi per questo sono contrari alle centrali nucleari e abbiamo letto con terrore delle conseguenze di disastri come quello di Chernobyl sull’uomo e sull’ambiente. Sapere quindi che c’è un alimento radioattivo che tutti abbiamo in dispensa senza saperlo può essere molto preoccupante. Ma siamo davvero in pericolo?

Tutta colpa del potassio

Il cibo di cui stiamo parlando sono le banane. Ebbene sì, questo frutto amato da molti è celebre per la sua elevata radioattività. La causa sta nel potassio, contenuto in alte quantità delle banane. Questo, detto anche potassio 40, è infatti un isotopo radioattivo. Ciò però non significa che bisogna buttare via tutte le banane che abbiamo in dispensa. Fortunatamente il potassio radioattivo viene regolato dal nostro organismo e quindi non si accumula. In questo modo non andiamo praticamente incontro ad alcun rischio. La radioattività delle banane è però così celebre da averle rese un’unità di misura.

La dose di radioattività di una banana

La banana è un alimento radioattivo che tutti abbiamo in dispensa senza saperlo, ma a quanto ammonta la sua radioattività? Gli scienziati hanno usato la radioattività della banana per teorizzare la BED (Banana Equivalent Dose) o dose equivalente a una banana. Secondo gli studi infatti una banana apporta l’1% della dose di radiazioni giornaliere in cui entra a contatto l’uomo. Le banane non sono sole: il 10% delle radiazioni che assorbiamo arriva infatti dal cibo. I suoi rischi, quindi, sono molto bassi.

Gli amanti delle banane possono quindi tirare un sospiro di sollievo e continuare a gustare il loro amato frutto. Secondo alcuni studi, infatti, per aumentare il rischio di morte di un solo milionesimo bisognerebbe mangiare tre banane al giorno per un anno. Se questo dato può spaventarci, niente paura. Andiamo incontro allo stesso rischio guidando l’auto ai 65 chilometri all’ora, passando due giorni a New York o andando in canoa per soli sei minuti.