Una delle esperienze più belle è indiscutibilmente quella di avere un cane. Sono animali fedeli per la vita, gli unici a non giudicare mai, capaci di stare accanto al proprio amico umano senza se e senza ma. Sanno essere di compagnia in ogni istante, danno conforto nei momenti bui della giornata, ma soprattutto divertono e regalano spensieratezza.

Avere un cane però significa anche essere responsabili nei loro confronti ed educarli sin da cuccioli. Sentono l’esigenza di giocare, passeggiare, scorrazzare liberi su un prato, di essere coccolati ed accuditi. Se si desidera che il proprio cane viva in salute, felice e a lungo è dunque necessario avere costanti premure. Ma prendersi cura di loro presuppone innanzitutto che siano nutriti adeguatamente.

Le regole per una corretta alimentazione del cane

L’alimentazione basilare del proprio cane deve prediligere la carne: proteine da somministrare in maniera equa ai carboidrati (pasta o riso, che devono essere ben cotti). Altrettanto importanti sono le vitamine e i sali minerali, sostanze di cui ad esempio zucca e zucchine ne sono ricche. Anche il pesce è una buone fonte di proteine, grassi essenziali e omega 3.

Alcuni cibi, come il fegato o l’uovo, possono portare ad un sovraccarico o ad una carenza di vitamine se somministrati in razioni eccessive e frequenti. Nonostante ciò, se dato nella giusta dose, proprio l’uovo è un alimento gustoso ed economico da dare al proprio cane per mantenerlo forte e in salute.

Vi sono infine, alimenti da evitare perché dannosi, come quelli ricchi di lattosio, dolci, frutta molto zuccherata ed ossa di pollo e coniglio, che per la loro fragile consistenza potrebbero frantumarsi e rischiare di soffocare il cane o ostruirne l’intestino.

Uno degli alimenti più nutrienti e saporiti per il cane è certamente l’uovo. È ricco di proprietà benefiche per il suo organismo, che influiscono anche sul suo aspetto fisico e lo aiutano a mantenere lucido il pelo e a preservare la vista.

Come somministrare questo portentoso alimento? Considerando che la cottura elimina importanti sostanze nutritive, la migliore soluzione è proporlo crudo.

Sebbene l’albume contenga una molecola chiamata avidina che limita l’assorbimento della vitamina B (biotina), si può comunque avere un giusto apporto di biotina grazie al tuorlo che ne contiene una quantità sovrabbondante. Altrettanto salutare è il guscio d’uovo: se triturato ed aggiunto al suo pasto quotidiano è una fonte di calcio importantissima per denti ed ossa. È possibile quindi approfittare di tutti i benefici dell’uovo crudo.

Ad ogni modo bisogna sempre consultare il veterinario e limitarne il consumo: uno a settimana è sufficiente per assicurare al proprio cane una dieta sana ed equilibrata.

