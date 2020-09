Dopo le vacanze ci ritroviamo con qualche chilo di troppo. Oltre all’attività fisica, per rimettersi in forma è necessaria una dieta che aiuti a depurarsi e sentirsi più leggeri. Fortunatamente, si posso mangiare piatti gustosi senza sacrificarsi troppo, basta scegliere prodotti giusti!

Oggi ti riveliamo un alimento a zero grassi: ideale per chi vuole stare in forma ma anche per i golosi.

L’alimento segreto

I funghi che sono facilmente reperibili durante tutto l’anno e soprattutto buonissimi. Porcini, cardoncelli, champignons, pleurotus, chiodini, la varietà è davvero vasta!

Sono poveri di grassi, hanno poche calorie e vantano di una quantità di elementi benefici per il nostro corpo, come potassio, selenio, magnesio e le preziose vitamine del gruppo B.

Funghi in tutte le salse

Come dice una canzone famosa: “buoni da mangiare, buoni da seccare”, e non solo, arrostiti, stufati o anche crudi! Comprali freschi, surgelati o secchi, fanno bene in qualsiasi forma. Puoi cucinarle in tutte le salse, ma attenzione, non condirle troppo se il tuo obbiettivo è di perdere qualche chiletto.

Qualche numero: i funghi, in base alla varietà, hanno circa 20 calorie per 100 grammi.

I porcini, indubbiamente tra i più nobili, contengono solo 26 calorie. Ne bastano davvero pochi per regalare un profumo magnifico ad ogni piatto!

A prescindere dalla varietà, tutti sono ricchi di proteine, circa 3,1 grammi e sono ottimi da integrare anche nella dieta vegetariana o vegana.

Anche la quantità d’acqua è notevole, infatti varia tra 90 e 95%.

Tutti questi numero ci fanno capire che possiamo mangiare una bella porzione abbondante di funghi (poco conditi) senza fare attentato alla nostra linea!

Cosa dice la scienza?

Una ricerca dell’Università di Cambridge afferma che i funghi sono ricchi di triptofano, un aminoacido che favorisce il rilassamento e il sonno. Introdurlo con questo alimento un paio di volte a settimana, farà bene non solo al tuo corpo, ma anche alla mente.

Controindicazioni

Attenzione, perché non a tutti i funghi fanno bene. Ad esempio, le persone che soffrono di patologie di fegato e reni, devono consigliarsi con loro medico curante prima di assumerli.

Inoltre, sono difficilmente digeribili, per cui, meglio di non eccedere con le quantità.

Oltre ai funghi, adesso è anche la stagione di questo frutto antico che previene influenza!