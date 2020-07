In questo articolo parleremo di un’iniziativa a sostegno delle persone che stanno faticando a pagare le rate del mutuo. La crisi finanziaria che stiamo vivendo ha messo in difficoltà molte famiglie. Molti lavoratori autonomi hanno visto i propri guadagni ridursi significativamente. Tanti dipendenti in Cassa Integrazione stanno guadagnando meno del solito. Il Governo è intervenuto con diverse iniziative di sostegno al reddito. Ma questo a volte non basta per far fronte agli impegni mensili. Le rate di mutui e i canoni di locazione sono tra le spese più rilevanti che le famiglie sostengono. Lo staff di Proiezionidiborsa ha recentemente approfondito un’idea per azzerare il proprio affitto mensile, puoi trovare l’articolo qui. Oggi andiamo a scoprire un ulteriore sussidio regionale. Si tratta di un aiuto di 750 euro per pagare il mutuo

Il costo in Italia

Secondo l’ISTAT, in Italia sono più di 3,2 milioni le famiglie che pagano un mutuo immobiliare. La rata media mensile è di circa 600 euro. Ma per la casa gli italiani spendono mediamente anche oltre 80 euro di bolletta del gas e quasi 50 euro di consumi elettrici. E’ vero che 700 euro al mese sono molti ma diventano insostenibili in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Gli Enti Locali possono aiutare i cittadini con bandi specifici, ad esempio erogando fondi per pagare l’affitto o il mutuo. Oggi parleremo di un’iniziativa della Regione Campania che ha stanziato 5 milioni di euro a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi. La Giunta regionale ha deliberato il bando lo scorso aprile, ma i cittadini possono inoltrare la domanda dal 28 luglio al 31 agosto. Il contributo regionale sarà pari a 750 euro, circa una mensilità e mezza del mutuo medio. Capiamo ora nel dettaglio quando il mutuo te lo paga la Regione.

Un aiuto di 750 euro per pagare il mutuo: a chi spetta

I cittadini campani che vogliono presentare richiesta e ottenere il bonus dovranno avere alcuni requisiti. In primo luogo, dovranno dimostrare di avere avuto una diminuzione del reddito a causa della crisi da Coronavirus. Dovranno poi presentare un ISEE 2020 non superiore a 30.000 euro. Infine, devono essere titolari di un mutuo non superiore a 150.000 euro. Il finanziamento deve essere riferito ad una prima casa. Gli interessati potranno effettuare la richiesta direttamente sul sito della Regione Campania.

Ricordiamo che i cittadini potranno inoltrare la richiesta da martedì 28 luglio a tutto agosto. L’erogazione del contributo verrà effettuata da settembre. Finalmente un aiuto di 750 euro per pagare il mutuo