Il banano è un albero originario dei paesi tropicali. Il suo frutto, la banana, cresce e matura per tutto l’anno grazie a temperature abbastanza alte. Tra i maggiori produttori ci sono il Costa Rica, l’Indonesia, le Filippine, il Brasile, l’Ecuador. Oggi, alcune varietà di banano crescono anche nel Sud d’Italia.

La banana è tra i frutti che posseggono più proprietà benefiche per l’uomo. Il consumo di questo frutto è altamente consigliato, specialmente per gli sportivi. Inoltre, essendo ricche di amido, le banane sono in grado di ridurre il senso di fame. In questo articolo la Redazione di Proiezionidiborsa presenta una particolare curiosità riguardante la banana. Si è mai provato a bucherellare interamente una banana con un ago da cucito? Ecco un ago e una banana per un trucco utile che sbalordirà tutti i presenti.

Perché mangiarele

Anticamente ogni parte dell’albero di banano aveva un uso fitoterapico e medicinale. I fiori cotti curavano il diabete, mentre a crudo servivano per rimediare alla dissenteria, alle ulcere e alla bronchite. Le foglie erano delle garze da impacco perfette, mentre della linfa gli usi erano legati alla cura di febbre, epilessia, diarrea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Oggi della banana si proclamano i benefici che derivano dal consumo quotidiano. La polpa bianca è ricca di vitamine A, B1, B2, B6 e E. Esse sono conosciute come uno degli alimenti naturali più ricchi di potassio (1 banana corrisponde al 30% del fabbisogno giornaliero). Questo fa della banana un aiuto nel rafforzare ossa, tessuti, muscoli, ma anche a proteggere il sistema cardiovascolare.

Un ago e una banana per un trucco utile che sbalordirà tutti i presenti

Quando si decide di sbucciare una banana, esiste un metodo alternativo e curioso per farlo. Ecco cosa succede se si infilza una banana per tutta la sua lunghezza con un grande ago da cucito. Una volta eliminata la buccia, infatti, la banana risulterà perfettamente tagliata a fette.

Si procede bucherellando la banana su tutta la lunghezza, dove la buccia forma un leggero angolo. Basta sceglierne uno qualsiasi e infilare l’ago per metà e muoverlo leggermente. Una volta fatta questa operazione per tutta la lunghezza della banana, bisogna sbucciarla. Si sarà sorpresi di vedere che è stata perfettamente tagliata a fette. Ora è pronta per essere gustata.