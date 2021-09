Questo è il periodo migliore per organizzare il proprio armadio. A volte, soprattutto per gli uomini, bastano davvero pochi capi che, abbinati agli accessori giusti, possono rendere il proprio guardaroba molto interessante.

La moda maschile, per la stagione invernale ormai alle porte, punterà su capi classici anche se in una chiave più moderna e più comoda.

Ecco cosa tornerà di moda

Come spesso accade nella moda, ci sono alcuni capi che tornano prepotentemente alla ribalta. Uno tra questi sarà sicuramente il giubbino di jeans. Così come torneranno di moda i maglioni a costine, in formato maxi. Ma non finisce qui.

Oltre agli intramontabili jeans, tornano anche i pantaloni di velluto.

Quanto alle scarpe poi, sneakers bianche e stivaletti la faranno da padrone.

Non dimentichiamo poi che in qualsiasi guardaroba maschile di riguardo, non possono certo mancare degli abiti un po’ più classici, per le occasioni più formali.

Un accessorio senza tempo spopolerà in questi meravigliosi colori nel prossimo autunno inverno

Il punto di partenza sarà mixare tra loro i capi sopra elencati, per un look sempre perfetto e ricercato. Andando magari ad aggiungere gli accessori giusti per personalizzare il nostro stile.

In questo caso, uno degli accessori che non può certo mancare nel guardaroba maschile è sicuramente la cravatta.

Questo è un must senza tempo che tutti dovrebbero avere nell’armadio. Perfetto sia per look formali che per una passeggiata. Per non sbagliare, il binomio perfetto è cravatta e camicia. Se poi la camicia è bianca, tutto diventa più semplice.

Quali sono le cravatte per la stagione autunnale ormai alle porte?

Sarebbe opportuno averne di diversi colori, poiché basta anche un semplice cambio di cravatta, per utilizzare gli stessi abiti in più occasioni. E avere sempre look nuovi e personalizzati.

Proporre cravatte pastello per l’autunno, potrebbe apparire un accostamento poco elegante.

Perché ci sarebbe un contrasto tra la tipologia di abbigliamento tipicamente autunnale con un tocco di colore delicato, considerato invece prettamente primaverile. Eppure, non è così.

Giocare di contrasti a volte è proprio la soluzione vincente per creare un guardaroba ricercato e d’effetto.

Quindi, un classico completo blu scuro risulta sicuramente meno canonico se vivacizzato da una cravatta color pesca. Così come un completo grigio antracite trova un contraltare perfetto in sfumature di rosa chiaro.

Le cravatte color pastello sono adatte sia a un outfit professionale che a look da tempo libero e renderanno impeccabile ogni mise autunnale.

Oltre al rosa, perfetta anche la gradazione di azzurro carta da zucchero. Ecco perchè un accessorio senza tempo spopolerà in questi meravigliosi colori nel prossimo autunno inverno. Non resta quindi che aggiungerle al guardaroba.

