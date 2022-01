L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2021é risultata particolarmente ricca di concorsi nel pubblico impiego, come nel caso dei 180 posti al Ministerno dell’Interno.

Abbiamo già illustrato i passaggi chiave delle 275 assunzioni previste da ANSFISA, anche con solo diploma. Oggi presenteremo invece i 7 concorsi appena banditi dalla Regione calabra, la cui scadenza fissata al prossimo 30 gennaio. Detta diversamente, sarà un 2022 stellare in questa Regione del Sud con 568 posti a tempo indeterminato anche con scuola media.

I 7 bandi di concorso per complessivi 568 posti di lavoro a tempo indeterminato

I posti messi a concorso sono sempre a tempo pieno, mentre a volte sono a tempo determinato. Nel dettaglio, i bandi mirano alla copertura di:

n. 279 posti di istruttore direttivo amministrativo-finanziario, cat. D, per i Centri per l’Impiego (CpI) regionali;

n. 177 posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, sempre per i CpI della Calabria;

n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo-finanziario, categoria D, interamente riservato ai soggetti disabili (art. 1 della Legge 68/1999);

n. 7 posti di istruttore amministrativo-contabile, cat. C, interamente riservato ai soggetti disabili (art. 1 della Legge 68/1999);

n. 20 posti di collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, interamente riservato ai soggetti disabili (art. 1 della Legge 68/1999);

n. 52 posti per vari profili professionali, categoria D, per il potenziamento dei CpI della Regione Calabria. Soltanto questo ed il prossimo bando prevedono assunzione a tempo pieno ma determinato;

n. 29 posti per vari profili professionali, categoria D, per il potenziamento dei CpI regionali.

Uno sguardo ai primi 2 bandi

Per non appesantire eccessivamente l’esposizione dei 7 bandi, in questa sede limitiamo l’attenzione solo a 3 delle varie selezioni.

Quanto ai primi 2 bandi, i requisiti di ammissione per 177 e 279 posti prevedono la cittadinanza italiana (ovvero il rispetto delle norme in materia), la maggiore età, l’idoneità fisica all’impiego. Inoltre,il godimento dei diritti civili e politi, non essere stati allontanati dal pubblico impiego, non avere condanne penali passate in giudicato.

Quanto al titolo di studio, è richiesto il diploma nel caso dei 177 posti e la laurea per i 279 istruttori direttivi. In particolare occorre possedere il diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o la laurea specialistica o quella magistrale o la laurea breve triennale. La lettera c del comma 1, art. 2, specifica quali sono le classi di studio ammesse a concorso.

La procedura concorsuale prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli nel caso dei 177 istruttori amministrativo-contabile. Nell’altro caso, invece, si parte dalla valutazione dei titoli finalizzata all’ammissione alla prova scritta pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Solo per chi avrà superato la prova scritta ci sarà la valutazione dei titoli di servizio.

Le domande andranno prodotte ed inviate online, previa registrazione dl candidato al sistema ʺStep-One 2019ʺ. È previsto, infine, il versamento della quota di partecipazione al concorso pari a 10 euro.

In chiusura diamo un rapido cenno al quinto bando su esposto, ossia ai 20 posti di collaboratore professionale amministrativo, cat. B3. La selezione in questo caso è interamente riservata ai soggetti disabili,secondo il disposto dell’art. 1 della Legge 68/1999.

Tra i requisiti di ammissione al concorso troviamo tutti quelli generici per l’assunzione nel pubblico impiego. Inoltre è richiesta l’iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/1999 presso i CpI. Quanto al titolo di studio, il comma 12 dell’art. 2 del bando prevede il solo possesso della scuola dell’obbligo. La procedura concorsuale, infine, prevede lo svolgimento della sola prova selettiva scritta.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

