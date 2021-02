I brufoli sono una delle piaghe della giovinezza, e per molti di noi, anche dell’età adulta. Anche se non siamo mai stati vittima di vera e propria acne, l’occasionale brufolo può fare capolino sulla nostra pelle nei momenti più inaspettati. E in questi casi bisogna correre ai ripari.

Esistono in commercio numerosissimi prodotti medicinali per la cura dell’acne, ma forse non tutti sanno che la guerra contro i brufoli può essere condotta anche a casa. Ed è la nostra dispensa che può venirci in aiuto in questo frangente. In particolare, sono le erbe a presentarci una soluzione al problema dei brufoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tra queste, la più preziosa è il rosmarino. Proprio così: l’umile rosmarino è un potente alleato contro i brufoli, ecco come utilizzarlo al meglio.

Il rosmarino ha prorpierà antinfiammatorie che aiutano la nostra pelle

Il rosmarino che utilizziamo tutti i giorni per insaporire i nostri piatti può tornare molto utile anche per la cura della pelle. Esso presenta infatti prorpietà antinfiammatorie, antibiotiche e disinfettanti. Queste sue caratteristiche lo rendono molto utile per combattere l’irritazione della pelle che causa i brufoli, e per darci sollievo quando ne siamo vittime.

L’umile rosmarino è un potente alleato contro i brufoli, ecco come utilizzarlo al meglio.

Utilizziamo l’olio essenziale o l’infuso

Ma come sfruttare il rosmarino nella nostra beauty routine? Se possibile, procuriamoci dell’olio essenziale di rosmarino, sarà perfetto da aggiungere a una maschera nutriente per il viso. Possiamo anche aggiungere poche gocce di olio essenziale di rosmarino alla nostra solita crema idratante quotidiana.

Se non abbiamo l’olio essenziale di rosmarino, non per questo dobbiamo rinunciare alle sue utilissime proprietà. Possiamo ad esempio preparare un potente infuso di rosmarino fresco e utilizzarlo come tonico per la pelle del viso. Imbeviamo un dischetto di cotone nell’infuso di rosmarino, ovviamente quando si è raffreddato, e passiamolo con attenzione sui punti del viso più soggetti ai brufoli. La nostra pelle ci ringrazierà.

Attenzione però a non confondere i brufoli con un’altra imperfezione che non va assolutamente disturbata: se abbiamo dei punti bianchi sul viso, non schiacciamoli, non sono brufoli. Ecco qualche informazione in più.