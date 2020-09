I termini per richiedere il bonus 600 euro per il mese di giugno in favore dei lavoratori sportivi scade oggi, 15 di settembre 2020. In questa guida il Comitato di ProiezionidiBorsa spiega come inoltrare la richiesta a chi non ha ancora provveduto a farlo.

Chi saranno i destinatari del bonus relativo al mese di giugno

Ultimo giorno per ottenere i 600 euro di bonus per questi lavoratori. All’interno dell’art. 12 del D.L. n. 104/2020, si prevede l’estensione del bonus per i lavoratori dello sport presso associazioni o federazioni sportive nazionali. Tale sussidio, verrà erogato ai beneficiari per mezzo della società Sport e Salute S.p.A. del CONI. Esso avrà un valore complessivo di 600 euro riferibili al mese di giugno 2020. L’indennità, in questo caso come nei precedenti, non concorrerà alla formazione del reddito. Inoltre, si ricorda che i precettori di altri redditi da lavoro o i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o di Emergenza non potranno farne richiesta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Ultimo giorno per ottenere i 600 euro di bonus per questi lavoratori: chi deve richiederlo e chi no

L’Ente erogatore ha provveduto ad aggiornare la piattaforma per la richiesta del sussidio che si potrà richiedere entro la data odierna. Il termine ultimo per l’inoltro della domanda, infatti, è fissato al 15 settembre 2020. È importante sottolineare che chi già ottenuto il bonus nei mesi precedenti, quindi a marzo, aprile e maggio, non dovrà inviare alcuna richiesta aggiuntiva. Per questi soggetti, se restano invariati i requisiti, l’erogazione del bonus avverrà in maniera automatica. Nel caso in cui abbiano necessità di modificare i dati IBAN o altre informazioni relativamente all’accredito, gli interessati possono inviare una email informativa all’indirizzo che l’Ente erogatore ha fornito: cambioibangiugno@sportsalute.eu.

Procedura da seguire per la richiesta

Coloro che, invece, non hanno beneficiato delle precedenti erogazioni, potranno farne richiesta entro oggi. Secondo le indicazioni che fornisce la società Sport e Salute Spa, l’accoglienza delle domande seguirà un ordine cronologico in base a quanto dispone il Comitato Olimpico Nazionale (CONI). Per quanto riguarda la procedura di invio, questa segue fondamentalmente tre fasi:

a) prenotazione della richiesta: si deve inviare un SMS contenente esclusivamente il proprio Codice Fiscale al numero 3399940875. successivamente il richiedente riceve il proprio codice di prenotazione indicante il giorno e l’orario in cui poter compilare la domanda sulla piattaforma messa a punto;

b) accreditamento alla piattaforma: in questa fase il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma indicando indirizzo email, Codice Fiscale e codice di prenotazione che ha ricevuto al primo step;

c) compilazione ed invio della richiesta: al termine dell’accreditamento, il richiedente potrà accedere alla piattaforma e compilare la domanda allegando i documenti necessari. Una volta che avrà terminato, potrà finalmente inoltrare la richiesta.

Seguendo questa procedura, si potrà ottenere il bonus da 600 euro.