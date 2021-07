È una notizia di oggi, 7 luglio 2021, quella relativa alla firma del decreto attuativo della misura. Il MISE, infatti, informa che a partire da oggi è operativo il bonus rottamazione Tv. Questa misura serve a incentivare l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre.

Si tratta, in particolare di uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Occorre, però, rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. L’obiettivo? Favorire la sostituzione da parte dei cittadini di apparecchi televisivi oramai obsoleti. Ecco, dunque, le ultimissime novità sul bonus rottamazione Tv che prevede fino a 100 euro di incentivo!

La prima più rilevante novità è che la misura non è rimasta lettera morta. Infatti, finalmente, è arrivato il decreto che la rende operativa fin da subito.

Si ricordi che si tratta di una misura rivota a tutti ma proprio a tutti i cittadini. Non a caso, a differenza di tutti gli altri benefici, è ottenibile senza presentazione dell’ISEE. Il bonus è riconosciuto per nucleo familiare ed è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, e questo va ricordato, la presente misura si aggiunge alla precedente, che è rimasta in vita ed è con la stessa cumulabile.

Requisiti

Il decreto attuativo prevede 3 requisiti per accedere all’incentivo e cioè residenza italiana, rottamazione di un televisore e infine occorre anche il pagamento del canone Rai. Tuttavia, hanno comunque diritto al bonus coloro che ne hanno chiesto l’esonero per avere un’età pari o superiore a 75 anni.

Ma quali sono le modalità per effettuare la rottamazione del vecchio apparecchio? Ebbene, quest’ultimo può essere consegnato al rivenditore, in sede di acquisto del nuovo televisore. Sicché, il predetto si occuperà dello smaltimento del vecchio dispositivo. In alternativa, lo si potrà consegnare ad un’isola ecologica autorizzata.

In quest’ultimo caso, ci dovremo far rilasciare un modulo che attesti l’avvenuta consegna. Con detto documento potremo ottenere lo sconto sul prezzo del nuovo televisore, al momento dell’acquisto.

Infine, per verificare la compatibilità alla rottamazione dei televisori in nostro possesso, dovremo consultare l’apposito sito istituzionale.

