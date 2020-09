Scadenza in arrivo per il modello 730/2020. Il 30 settembre è il termine ultimo per l’invio della dichiarazione del modello 730/2020 precompilato. O per il modello ordinario da trasmettere presso CAF o intermediari abilitati.

Quest’anno a causa del Covid-19, il termine per l’invio è passato dal 23 luglio al 30 settembre.

Sono quindi gli ultimi giorni per richiedere il rimborso del 730 in caso di dichiarazione a credito il relativo rimborso.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni per procedere all’invio per chi ancora non ha provveduto.

Come procedere all’invio entro il 30 settembre

Attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzie delle Entrate è possibile procedere autonomamente all’invio del modello 730 precompilato.

È possibile controllare tutti i dati di cui l’ente è in possesso, confermarli, modificarli, procedere al calcolo dell’importo da versare. O eventualmente da ricevere e procedere infine all’invio.

Chi invierà la dichiarazione dei redditi a settembre, riceverà la somma a credito spettante ad ottobre o novembre.

L’accredito del rimborso Irpef è infatti effettuato sulla retribuzione o eventualmente sulla pensione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Per cui, per tutti i contribuenti che ancora non hanno provveduto all’invio del modello 730/2020 è tempo di affrettarsi.

Per gli invii effettuati dal 1° settembre e fino al termine ultimo di mercoledì 30, l’accredito della somma spettante avverrà a partire da ottobre.

Stessi tempi anche per le operazioni di versamento in casso di imposta Irpef a debito.

Ultimi giorni per richiedere il rimborso del 730

Novità importante per quest’anno: per evitare difficoltà nelle operazioni di conguaglio, il Decreto Rilancio ha ampliato i casi in cui si può procedere a fare il 730 senza sostituto d’imposta. Solo per il 2020, anche i lavoratori possono presentare la dichiarazione dei redditi senza sostituto. Ricevendo il rimborso fiscale direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza l’intermediazione del datore di lavoro.

In qualità di esperti di Economia e Fisco del team di Proiezionidiborsa vi ricordiamo che qualora successivamente all’invio dovessero essere rilevati degli errori, è possibile inviare il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2020.

Approfondimento:

Novità sul bonus matrimonio. Ecco cosa ci aspetta!