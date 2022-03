Ultimi giorni per mandare CV a Ferrovie dello Stato per assunzioni anche senza esperienza

Il lavoro è davvero il sogno di ogni italiano.

Come popolo siamo reduci da una crisi economica decennale e da una crisi sanitaria che ha coinvolto il Mondo intero. Tuttavia, nel nostro Paese ci sono ancora delle società che assumono ancora.

Parliamo anche di società pubbliche che non hanno problemi ad assumere anche dei giovani italiani, non necessariamente con molta esperienza. Si tratta di “Ferrovie dello Stato” che riesce a dare un po’ di speranza a davvero molta gente.

Si ricercano alcune figure professionali come i macchinisti, i capitreno e i customer advisor. Non si richiede necessariamente né la laurea né l’esperienza pregressa, naturalmente dipendendo dai posti ricercati.

Il più delle volte basta il diploma di scuola superiore ma soprattutto la conoscenza approfondita della lingua inglese. Ferrovie dello Stato richiede almeno il livello europeo B2, che si tratta di un livello intermedio ma avanzato.

Parliamo di persone che devono avere tra i 18 e i 29 anni, in modo da permettere a Ferrovie dello Stato di fare dei contratti di apprendistato che possono anche trasformarsi in contratti a tempo indeterminato.

In particolare, sono gli ultimi giorni per mandare CV a Ferrovie dello Stato per candidarsi a posizioni lavorative davvero interessanti.

Informazioni importanti

Ciò che è importantissimo ricordare è un’indicazione basilare. Per candidarsi occorre andare a controllare regolarmente le notizie sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato o di controllare sui principali motori di ricerca.

Un bando particolare è quello rivolto per i residenti in Puglia, ma molti altri sono aperti a tutti gli italiani. Si ricercano macchinisti, figura professionale che deve gestire delle situazioni di grande emergenza.

Invece, per quanto riguarda i capitreno, la richiesta si rivolge a persone dotate di doti comunicative importanti e un ottimo problem solving.

In particolare, la risoluzione dei problemi serve ai futuri capotreno per riuscire ad assistere e accogliere al meglio i passeggeri, così come per il controllo dei biglietti e per il controllo del rispetto di alcune basilari regole.

Ultimi giorni per mandare CV a Ferrovie dello Stato per assunzioni anche senza esperienza

Pensiamo che ora i capitreno sono i responsabili ultimi del corretto rispetto delle regole anti diffusione Covid 19.

D’altra parte, la figura professionale del Customer Advisor ha il compito di lavorare direttamente nelle stazioni. Il suo compito principale è quello di occuparsi dell’assistenza dei clienti. Tuttavia, un altro importante compito del Customer Advisor è anche quello di fare pubblicità ai prodotti e ai servizi di Ferrovie dello Stato.

Si ricorda, infine, di inviare i curricula fino al 31 marzo 2022.

Approfondimento

Ecco come lavorare di meno e guadagnare di più con questo facile metodo