Sui mercati è un momento di incertezza. Da una parte ci sono notizie di nuovi focolai di coronavirus che si riaccendono, in particolare negli Stati Uniti. Dall’altra nuove analisi e dati macroeconomici, alimentano timori di una recessione più grave del previsto. Eppure alcuni fattori ci dicono che la situazione sulle Borse del Vecchio Continente è migliore di quanto si pensi. Questi potrebbero essere gli ultimi giorni di saldi in Borsa per Piazza Affari.

In Europa le Borse faticano ma reggono.

Oggi Piazza Affari ha vissuto un’altra seduta altalenante. I prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) in apertura sono partiti subito al rialzo con decisione. Ma all’ora di pranzo hanno invertito il trend e all’apertura in calo di Wall Street sono scesi nuovamente. Alla fine della seduta l’indice ha chiuso in ribasso dello 0,6% a 19.124 punti dopo essere stato anche in guadagno di un punto percentuale. Non hanno fatto meglio le Borse europee, quasi tutte in perdita anche se ridotta a meno di un punto percentuale.

Probabilmente sarebbe stato anche un calo peggiore se non ci fossero state le parole rassicuranti di Christine Lagarde. Il presidente della BCE ha dichiarato che il peggio della crisi è passato. Questa dichiarazione ha probabilmente mitigato le vendite sui mercati europei.

Ultimi giorni di saldi in Borsa per Piazza Affari?

È andata molto peggio gli indici americani, appesantiti dai nuovi casi di contagio in Texas. Ma anche dai timori che la ripresa dell’economia sia meno rapida e forte di quanto preventivato solo due mesi fa.

Inoltre per Wall Street si può parlare di una mini bolla, infatti le quotazioni sono molto vicine ai record storici. Ma per le Borse europee i margini di recupero sono ampi. Piazza Affari per esempio ha un margine di apprezzamento del 25% per tornare ai livelli di fine febbraio. Anche se i prezzi fanno fatica a salire tutto sommato riescono a resistere abbastanza bene ai tentativi di ribasso.

Veramente questi potrebbero essere gli ultimi giorni di saldo in Piazza Affari