Ultimi giorni di marzo instabili per Bilancia, tanto amore per Acquario, la Luna splende su Pesci e Marte continua a sostenere questo segno

Tempo di primavera, con il mese di marzo che sta finendo con un sole splendente sull’Italia. Le temperature si sono improvvisamente alzate su tutta la Penisola. I più fortunati hanno già iniziato a prendere una leggera abbronzatura, mentre al Nord si attende la pioggia per bagnare i campi. La siccità è stato un problema imprevisto di quest’inverno davvero anomalo.

Nello zodiaco, invece, saranno giorni piuttosto turbolenti e instabili per un segno in particolare. Altri due, invece, godranno di ottimi momenti, soprattutto grazie alla Luna. Mentre sarà Marte a stimolare quello che è il segno top del mese a prendere decisioni lavorative importanti.

Vediamo, però, nel dettaglio, quello che potrebbe accadere in questi ultimi giorni di marzo, segnati dal ritorno dell’ora legale. Partiamo dal segno che vivrà i momenti più altalenanti. Stiamo parlando della Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre inizieranno una fase di instabilità a livello sentimentale già nel weekend. Qualche incomprensione può capitare anche nelle migliori coppie, si dice. Ecco, sarà proprio il caso della Bilancia. Con pazienza e sfruttando l’aiuto di Venere, le cose si dovrebbero, però, sistemare velocemente.

Chi non avrà problemi di questo tipo è Acquario. Il weekend sarà molto produttivo e l’inizio settimana seguirà questa scia. Anche in questo caso, sarà Venere a benedire il tutto. Stessa cosa farà a livello professionale. La creatività di questo segno è generalmente nota. Gli ultimi giorni di marzo saranno propizi per utilizzarla al meglio per qualche nuovo progetto.

Quale sarà, invece, il segno sul quale vigilerà principalmente la Luna? Pesci, senza ombra di dubbio. Da poco usciti dal loro mese, i nati dal 20 febbraio al 20 marzo, saranno galvanizzati dalla sua presenza, che li guiderà sicuri. In particolare, vigilerà sui single e chissà che non porti nuove e gradite conoscenze. A livello professionale, invece, bisognerà solamente proseguire sulla falsariga degli ultimi giorni, perché il trend rimane positivo.

Stesso discorso si può fare, infine, per Ariete, il segno di questo periodo. Quello che, anche nel fine settimana, ha viaggiato con il vento in poppa, come già visto recentemente. Negli ultimi giorni del mese, però, per i nati dal 21 marzo al 20 aprile, inizieranno i primi piccoli scricchiolii. Non che il vento stia cambiando, ma magari modererà la sua spinta alle spalle.

Questo, però, dal punto di vista affettivo, perché a livello lavorativo sarà ancora un periodo molto propizio. Con Marte in Ariete, infatti, saranno molto avvantaggiati i titolari di attività in proprio. È il momento giusto per presentare qualche progetto nuovo, per farlo partire o per prendere una decisione importante. Il Pianeta Rosso vigilerà sulle scelte di Ariete e sarà difficilissimo sbagliarle. Un pizzico di audacia in più verrà ampiamente ripagato.

