Molti vorrebbero organizzare un viaggio o un fine settimana in qualche località invernale, magari sulla neve, oppure visitare una delle nostre bellissime città italiane. Soprattutto adesso che siamo a ridosso delle vacanze di Natale, bisognerebbe stabilire almeno la nostra meta, per passare con tutta la famiglia dei giorni indimenticabili.

Spesso, però, siamo scoraggiati dai costi che potrebbero essere non proprio economici, quando si parla di prendere un aereo. Ora che è possibile viaggiare, secondo modalità ben precise a causa del Covid 19, sarebbe un peccato non approfittare di alcune offerte. Solitamente per acquistare un biglietto aereo a un costo conveniente dovremmo prenotare almeno 3 mesi prima o comunque in largo anticipo.

È possibile, però, scovare nei vari siti delle compagnie aeree delle mega offerte a tempo limitato, anche a ridosso della data di partenza. Prima di non trovare più posti disponibili, sarebbe una buona idea spulciare online tra i vari siti ufficiali, per vedere se troviamo la promozione giusta.

Se poi dovessimo trovare un Bed and Breakfast, albergo, casa vacanza o un’altra struttura a un prezzo interessante, la nostra vacanza potrebbe costare veramente poco.

Ultime occasioni per trovare voli a prezzi stracciati se scegliamo queste incredibili destinazioni

Sul sito ufficiale di Ryanair, al momento, è possibile prenotare dei voli in promozione verso svariate località, se si viaggia in alcuni periodi dell’anno e si prenota entro alcune date. L’occasione riguarda anche i mercatini di Natale in Europa, se si viaggia a novembre e dicembre, è possibile scoprire queste mete avvolte dalla magia.

La tratta Bologna-Vienna, solo andata, parte da 7,99 euro, ad esempio se partiamo il 29 novembre e torniamo il 5 dicembre, potremmo spendere meno di 16 euro a/r. Esistono diverse possibilità sia da Bologna che da altre città d’Italia e le offerte partono da 4,99 euro.

Potremmo partire con una borsa a mano di piccole dimensioni, o uno zainetto da mettere sotto il sedile davanti, senza spendere un euro in più. Ma se vogliamo aggiungere un trolley da imbarcare o mettere in stiva, il prezzo del biglietto salirà, non di troppo.

Altre offerte

Anche il sito ufficiale di Volotea propone delle promozioni molto interessanti, per volare sia in Italia che in Europa. Acquistare un biglietto da Verona per Palermo potrebbe anche costarci 9 euro a tratta, in alcuni giorni della settimana, tra dicembre e gennaio.

Cercando, potremo scegliere molte città di partenza e destinazioni, i prezzi a tratta partono da 9 euro. Inoltre, potremmo valutare anche l’idea di fare una sorta di abbonamento annuale (“megavolotea”) al costo di euro 49,99 euro per usufruire di molti vantaggi, sconti e promozioni.

Quindi valutiamo se approfittare delle ultime occasioni per trovare voli a prezzi stracciati se scegliamo queste incredibili destinazioni.