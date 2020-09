Insieme al Comitato di Proiezionidiborsa analizzeremo le ultime novità INPS su 8 finestre per andare in pensione prima delle nuove norme del 2021. Alcune categorie di lavoratori potrebbe muoversi in anticipo e garantirsi l’accesso alla pensione prima che il quadro attuale cambi. Con la Riforma delle pensioni in arrivo fra qualche mese verranno meno alcune misure previdenziali per cedere il posto ad altre. Nel 2021 incontrerà difatti la sua naturale scadenza Quota 100, ossia il trattamento previdenziale che in via sperimentale consente il prepensionamento. Di fatto migliaia di contribuenti grazie a Quota 100 attualmente percepiscono il rateo pensionistico e hanno ormai alle spalle le fatiche quotidiane dell’attività lavorativa.

Nell’articolo “A che età si può andare in pensione anticipata?” troveranno risposta proprio i Lettori che chiedono chiarimenti sull’età pensionabile. Moltissimi lavoratori italiani mirano ad abbandonare con un certo anticipo l’impiego per svariate ragioni. Ciò spiega il grande interesse che sempre suscita il dibattito che coinvolge le forze del Governo e i sindacati in merito alle misure pensionistiche. Gli Esperti di Redazione adesso vi elencheranno le ultime novità INPS su 8 finestre per andare in pensione prima delle nuove norme del 2021.

Ultime novità INPS su 8 finestre per andare in pensione prima delle nuove norme del 2021

Sul portale ufficiale dell’INPS compare una guida dettagliata che illustra al contribuente le strade da percorrere per accedere alla pensione. Il primo passo da compiere riguarda il controllo del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Cliccando sull’estratto conto contributivo si può conoscere nel dettaglio il proprio montante contributivo. Con questa informazione si può valutare la possibilità di richiedere trattamenti previdenziali come Quota 100, Opzione donna ecc.

Ricorrendo inoltre al simulatore di calcolo, presente sul portale, il contribuente può sapere per tempo in quale anno maturerà il diritto al rateo. Solo così potrà passare al vaglio la possibilità di aumentare il proprio montante contributivo per accelerare i tempi di pensionamento. A ciò si aggiunga la valutazione di misure previdenziali a sostengo delle fasce più deboli come l’accompagnamento, l’Ape sociale e assegni straordinari. In ultimo è possibile anche a quanto ammonta e quando avverrà la liquidazione del Tfr o del Tfs a carico dell’Istituto di previdenza sociale.