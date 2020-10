Da quando è stato quotato a Piazza Affari ICF non è mai riuscito a rompere al rialzo il prezzo di quotazione., ma la sua storia è quella di una continua discesa. Recentemente, però, avevamo assistito a una timida reazione al rialzo che, però, sta mostrando tutti i suoi limiti. Siamo, quindi, in presenza di un’ultima chiamata per un titolo azionario che potrebbe andare incontro a una brusca inversione ribassista.

Dal punto di vista della valutazione, non ci sono analisti che coprono il titolo.

Un punto forte della società è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia nel breve che nel lungo periodo, infatti, è molto superiore a 1.

Ultima chiamata per un titolo azionario che potrebbe andare incontro a una brusca inversione ribassista: i livelli da monitorare

ICF Group (MILICF) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a 4,86 euro in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti la tendenza in corso sul time frame mensile è ribassista e punta area 3 euro. Che si possa assistere a una nuova accelerazione ribassista, però, si capisce anche dal time frame settimanale.

Sul settimanale, infatti, la tendenza in corso è rialzista (linea continua), ma se la settimana in corso chiude sotto area 4,95 euro allora la tendenza invertirebbe al ribasso anche su questo time frame verso gli obiettivi indicati in figura. Decisiva, quindi, sarà la chiusura del 16 ottobre per capire se i rialzisti hanno ancora qualche possibilità di riscatto.

