UCapital24 approva i conti del 2019

UCapital24 alza il velo sui conti del 2019. La società ha realizzato nel periodo ricavi pari a 62 migliaia di euro, con uno scostamento di circa 34 migliaia rispetto al Piano 2019 (-35%). Tale risultato si deve principalmente alla ripianificazione della strategia sulla funzione di R&D e conseguente slittamento nell’avvio della spinta di marketing sulla commercializzazione dei prodotti. Al 31 dicembre 2018 i ricavi erano pari a 183 mila euro.

La società fondata da Gianmaria Feleppa ha chiuso il 2019 con una perdita attesa inferiore rispetto a quanto previsto negli obiettivi 2019. L’Ebitda è risultato pari a -1.140 migliaia di euro rispetto a -1.482 migliaia previsti, con i costi operativi pari a 1.201 migliaia di euro al 31 dicembre 2019. Nel 2018 i costi erano stati pari a 369 migliaia euro. La differenza si deve all’assunzione del personale, alla definizione degli accordi con fornitori dati esterni oltre a consulenze per lo sviluppo del progetto.

Migliora il Reddito Netto, portandosi a -1.758 migliaia di euro rispetto al Reddito previsto di -2.036 migliaia di euro, per via dello slittamento degli investimenti in marketing previsti nell’ultimo mese dell’anno. Al 31 dicembre 2018 il reddito netto era pari a -192 milia euro.

63.000 gli utenti del social network economico-finanziario di UCapital24

Il primo social network economico-finanziario vanta 63.000 utenti al 31 dicembre 2019, poco meno dei 70.000 stimati nel piano. UCapital 24 (MIL:U24) funge da marketplace per l’interscambio di informazioni e servizi finanziari, aggregando la domanda e l’offerta con i contenuti utili ad effettuare decisioni di investimento.

Il 2019 è stato un anno importante per la società. Ha concluso il processo di quotazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Inoltre, ha portato a termine lo sviluppo della piattaforma.

Definite le linee alla base del Piano di Recovery legato al Covid-19

UCapital 24 ha predisposto un piano di recovery, con una forte concentrazione della gestione dei flussi di cassa, che le permetterà di continuare la sua attività anche in uno scenario fortemente negativo per l’economia mondiale. Pianificata la massimizzazione delle risorse per l’ottimizzazione dello sviluppo informatico, costruendo una divisione di R&S all’avanguardia. L’obiettivo è fornire alla società prodotti e servizi in linea con i costanti cambiamenti dell’economia globale e delle esigenze degli utenti in tutte le aree del mondo.