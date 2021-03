Non solo TXT e-Solutions è sulla rampa di lancio per una performance del 70%, ma risulta essere anche un titolo molto sottovalutato.

Se, ad esempio, consideriamo la valutazione basata sul rapporto prezzo/utili, il titolo risulta essere sottovalutato del 50% circa. Lo stesso livello di sottovalutazione che si ottiene andando a guardare le raccomandazioni degli analisti. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.88 volte il suo fatturato.

Infine, la situazione finanziaria della società appare eccellente, la qual cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

L’unica nota negativa è che storicamente TXT e-Solutions ha deluso le aspettative del mercato quando ha pubblicato i dati di bilancio.

Viste le proiezioni in corso TXT e-Solutions è sulla rampa di lancio per una performance del 70%

TXT e-Solutions (MIL:TXT) ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 7,39 euro in rialzo del 5,57% rispetto alla seduta precedente.

La settimana in corso potrebbe rappresentare per il titolo una svolta importante. Come si vede dai grafici seguenti, infatti, le quotazioni stanno esplodendo al rialzo dando un segnale rialzista molto forte.

Sul settimanale, ad esempio, le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissima resistenza in area 7,56 euro (I obiettivo di prezzo) superata la quale il titolo potrebbe esplodere fino in area 9,25 euro per un rialzo di circa il 50% rispetto ai livelli attuali. Inoltre la settimana potrebbe concludersi con un segnale di acquisto da parte dello Swing Indicator.

Anche sul mensile il titolo sta dando un bel segnale di forza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere marzo rompendo l’ostacolo in area 7,26 euro (I obiettivo di prezzo) lungo il percorso rialzista. Anche in questo caso il potenziale rialzista di TXT e-Solutions va da un minimo del 50% a un massimo del 70%.

Un primo segnale di debolezza si avrebbe o nel fallimento della rottura di area 7,26 euro in chiusura mensile oppure nell’incapacità delle quotazioni di rompere al rialzo area 7,56 euro in chiusura settimanale.

Una nota negativa, per concludere, arriva dal time frame mensile dove, almeno per il momento, non ci sono segnali di acquisto.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Ecco come la Borsa oggi ha fatto il pieno d’energia e si è tenuta in corsa per le prossime tappe