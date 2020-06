Twitter cinguetta veramente con le note vocali.

I possessori di Iphone potranno già usare la nuova funzione di Twitter mentre coloro che hanno apparecchi Android ci vorrà un altro po’ di tempo. Twitter cinguetta veramente con le note vocali e il social diventa più umano. Non più solo 140 caratteri ma ora anche 140 secondi di cinguettio con la vera voce. Una nuova funzione che cambia il modo di comunicare del popolare social network. Una trovata che ha spiazzato tutti.

Come funziona e quanto tempo dura il cinguettio

Per registrare un vocale su Twitter sarà semplicissimo. Basterà cliccare sul tap proprio come su WhatsApp per avviare la registrazione audio.

In poco più di due minuti chissà quali cinguettii ascolteremo. Questa funzione del messaggio voce spopola su WhatsApp e spesso ci ritroviamo a dover ascoltare monologhi infiniti di nostri amici. Con Twitter è stato posto un freno al tempo fortunatamente. Sicuramente l’originalità non mancherà tra i fruitori del popolare social che non fa parte della galassia di Mark Zuckerberg. Su Twitter si potrà fare meglio rispetto a Messenger. Su questo ultimo social, il messaggio vocale può avere una durata di un minuto.

La differenza tra WhatsApp, Twitter e Messenger

Mentre per WhatsApp e Messenger i messaggi vocali vengono scambiati in privato con Twitter sarà tutto alla luce del sole. I cinguettii potranno ascoltarli tutti perché sono totalmente pubblici. Quindi è bene riflettere un po’ prima di lanciarsi in anatemi. Ci sarà inoltre un rischio in più. In questo caso con i tweet vocali il correttore automatico dei device non potrà esserci di aiuto. Quanti strafalcioni sentiremo? Ci sarà da divertirsi anche perché il nostro accento dialettale diventerà popolare su una piattaforma mondiale. La tecnologia non conosce confini e anche Twitter mette a segno un colpo avveniristico. Twitter cinguetta veramente con le note vocali, ora quale sarà la risposta di Mark Zuckerberg mente di Facebook (NASDAQ:FB), Instagram e WhatsApp?