Il pesce è alla base dell’alimentazione mediterranea e apporta benefici importanti per l’organismo umano. Ma quando parliamo di pesce fresco la questione diventa spinosa. Le norme sulla vendita del pesce vengono stabilite a livello Europeo (404/2011) e stabiliscono le regole sulla tracciabilità del pesce fino alla vendita.

Nonostante ciò, chi compra normalmente il pesce è all’oscuro di molte di queste regole e non può stabilire se siano state davvero rispettate dal venditore. Ma cosa succede invece con il pesce allevato o con l’acquacoltura? In questo articolo tutto quello che vorremmo sapere sul pesce d’allevamento ci sconvolgerà.

L’Italia e l’eccellenza del mercato ittico

L’Italia importa circa l’80% del pesce che si trova sui banconi di mercati e supermercati. Questo accade nonostante sia circondata da uno dei mari più pescosi e meno inquinati del mondo. Il problema della sostenibilità del commercio del pesce è davvero grave.

L’impoverimento della fauna marina è dovuto alla pesca eccessiva ma anche all’inquinamento dei mari. Queste sono due grandi minacce per l’ambiente e anche per l’essere umano che si nutre di pesce spesso contaminato. Finora si è pensato che acquistare pesce pescato fosse la scelta migliore e più etica. In realtà ci sono dati che affermano il contrario.

Spesso il pescato è frutto di una pesca intensiva, illegale e fatta con una strumentazione inquinante (reti da pesca, plastica etc) che distrugge l’ecosistema. Di conseguenza a scapito di molte altre specie, come delfini, tartarughe, squali e balene. Allora davvero l’allevamento ittico è un male assoluto e non ci si può assolutamente affidare?

Tutto quello che vorremmo sapere sul pesce d’allevamento ci sconvolgerà

Dalla ricerca informativa di CREA (Centro di ricerca zootecnica e acquacoltura), l’acquacoltura moderna biologica si propone come soluzione alla distruzione e all’impoverimento dei mari. Il pesce allevato biologico è addirittura più sicuro di quello pescato. Infatti, se non possiamo sapere cosa mangia e dove nuota il pesce pescato, il pesce allevato è super controllato e tracciato. Inoltre, è certo che arrivi sempre fresco e mai surgelato al rivenditore

Oggi l’UE regola tutto il ciclo di vita del pesce allevato, dalla nascita fino all’alimentazione. Il benessere animale è rispettato, soprattutto negli allevamenti biologici dove è vietato l’uso di ormoni, antibiotici e i mangimi sono di qualità con un basso impatto ambientale. Solitamente il pesce allevato in filiera biologica accumula più grassi Omega3. Ciò non avviene per gli allevamenti ittici normali che spesso usano farine animali e oli vegetali come mangime.

Inoltre, gli allevamenti ittici potrebbero essere una soluzione alla grande richiesta di pesce. I mari e gli oceani non verrebbero più sfruttati e nelle nostre tavole non mancherebbe comunque il pesce. È però fondamentale che gli allevamenti siamo biologici e rispettino dei criteri precisi.

