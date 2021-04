Con la bella stagione torna anche la voglia di camminare, di fare un po’ di movimento in sicurezza. Niente di meglio allora di un bel giro su qualche sentiero per rimetterci in forma e abituarci di nuovo alle bellezze della natura.

Ma prima di metterci in marcia, meglio ripassare tutto quello che occorre sapere per scegliere al meglio le nostre scarpe da trekking. La scelta di un tipo di scarpa piuttosto che un altro infatti è fondamentale. Ogni percorso e ogni piede ha le sue esigenze, e se riusciremo a indovinarle trasformeremo completamente la nostra esperienza.

Ricordiamo che non esiste la scarpa ideale, ma soltanto la scarpa migliore per quello che abbiamo in mente di fare.

La prima cosa da chiederci è quanto accidentato sarà il percorso. Se sappiamo che ci saranno sassi e pietraie, meglio uno scarponcino o uno scarpone che copra anche la caviglia, per proteggere da distorsioni e dare stabilità. Se invece il sentiero è piano potremo preferire la leggerezza e l’agilità di una scarpa a collo basso.

La seconda cosa di cui tenere conto è l’umidità. Dobbiamo chiederci se sappiamo di fare un percorso di più giorni, o di andare in luoghi dove potremmo dovere attraversare ruscelli o zone paludose. Se è così, dovremo preferire scarpe in goretex o altri materiali traspiranti che aiutino la scarpa a respingere o espellere l’acqua e respirare.

Infine un fattore fondamentale è la comodità della suola. Con questo intendiamo il grado di ammortizzazione che la suola può offrire al piede. Sia che scegliamo una scarpa da trekking semplice sia che scegliamo uno scarpone pesante, assicuriamoci che la suola sia strutturata in modo da assorbire al massimo le vibrazioni. In questo modo ogni passo ci peserà di meno, e sentiremo decisamente i benefici sulla lunga distanza.