Intanto per avere diritto all’invalidità civile bisogna essere del tutto od in parte inabili al lavoro. Ma la normativa è ben più complessa. Ecco allora tutto quello che occorre sapere per chiedere l’assegno di invalidità ed avere un po’ di soldi ogni mese.

L’invalidità che dà diritto all’assegno può derivare da un problema fisico o psichico. Ecco in dettaglio la possibile casistica.

I mutilati ed invalidi civili

Sono coloro che hanno mutilazioni fisiche sin dalla nascita o riportate in seguito. La mutilazione deve ridurre la loro capacità lavorativa in misura di almeno un terzo. Possono essere invalidi civili anche i minorenni. In questo caso il requisito è che abbiano difficoltà a svolgere le attività quotidiane della loro età.

I ciechi civili

Possono essere ciechi totali o avere una vista residua di un ventesimo sia dalla nascita che per perdita della vista successiva.

I sordi

Hanno diritto all’invalidità i sordi totali nati tali o divenuti sordi entro i 12 anni di età con la conseguenza del non aver sviluppato il linguaggio parlato.

Come fare domanda

La domanda va ricolta all’INPS, ma il rimo passo è andare dal proprio medico di famiglia perché il suo certificato è necessario.

Nel certificato deve indicare ovviamente i dati anagrafici del paziente, il codice fiscale, la descrizione delle menomazioni o delle malattie che darebbero luogo all’invalidità civile. Infine deve formulare una propria piccola diagnosi delle condizioni del soggetto.

Questo certificato viene inviato telematicamente all’INPS ed ha una validità di 90 giorni. Questo significa che se non ci sono intoppi l’INPS programma la visita davanti alla propria commissione medico legale entro i 90 giorni. Il cittadino può accedere all’INPS con lo SPID o con la tessera sanitaria abilitata o con la carta di identità elettronica. Se non pensa di saperlo fare i CAF ed i patronati sono a disposizione per svolgere questo servizio.

Ed ecco tutto quello che occorre sapere per chiedere l’assegno di invalidità ed avere un po’ di soldi ogni mese.