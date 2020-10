Vi piacerebbe risparmiare, vero? Ed allora seguiteci per capire tutto quello che non sapete sul risparmio ma dovete sapere.

Conoscete la regola delle 24 ore? Consente di evitare l’acquisto impulsivo di articoli costosi ed inutili. Per ogni acquisto non indispensabile, pensateci per almeno 24 ore, e poi decidete se comprarlo oppure no. Vedrete che risparmierete un mucchio di soldi.

Lo sapete che potete risparmiare usando il bancomat invece della carta di credito? Esatto. Pagando con il bancomat eviterete di incorrere in commissioni che vanno a ridurre ulteriormente i vostri risparmi.

E lo sapete che potete risparmiare anche prelevando agli sportelli della vostra banca? È un altro modo per evitare inutili costi di commissioni che la vostra banca potrebbe applicare. Infatti se prelevate dagli sportelli di altri istituti di credito, la vostra banca potrebbe applicarvi delle commissioni. Non lo fanno tutte le banche, ma molte sì.

E, a proposito di banca, lo sapete che ogni anno la vostra banca può aggiornare il suo piano di costi? Controllate costantemente le condizioni del vostro conto. Tenete sempre uno sguardo sulle voci di costi e commissioni per evitare delle brutte sorprese.

E adesso una piccola sfida. Che cos’è un giorno a zero spesa? È una piccola sfida personale che può aiutarvi ad evitare delle spese inutili. Cercate di fissare in calendario un giorno al mese, oppure a settimana, in cui sapete già che non spenderete niente. Sarà forse difficile, ma vi darà soddisfazione.

E lo sapete che acquistare meno acqua può farvi risparmiare? Esistono infatti diverse soluzioni per purificare l’acqua del rubinetto, ed evitare di acquistare acqua in bottiglia. Oltre che portare un beneficio al vostro portafoglio, porterà un beneficio anche per l’ambiente.

Potete risparmiare di più utilizzando meno sapone nella lavatrice. Il sapone che utilizziamo nelle lavatrici è già di per sé molto aggressivo, ne bastano piccole quantità per lavare a dovere i vestiti e risparmiare qualcosa in più.

Anche il valore dei vostri risparmi può aumentare da solo. Attraverso l’interesse composto, argomento che abbiamo trattato in dettaglio in questo articolo, per esempio. Lo sapete che se non investite i vostri risparmi, invece, perdono valore? Avviene per mezzo dell’inflazione. Ed anche di questo abbiamo già scritto sulle nostre pagine, se andate a cercare.

Lo sapevate che ci sono tantissime applicazioni per il cellulare per aiutarvi a risparmiare? Basta cercarle i salvadanai digitali sugli store online.

Potete aumentare i vostri risparmi costruendovi un piccolo bilancio personale. Basta un normalissimo foglio excel su cui appuntare tutte le entrate e tutte le uscite mensili. Vi renderete immediatamente conto da soli delle spese che sono evitabili, e quindi da tagliare, per risparmiare di più. Vedrete che grande differenza.

Lo sapevate che potete risparmiare con i farmaci generici? Chiedete al vostro medico di famiglia quali farmaci generici possono fare al caso vostro, al posto di quelli che comprate tradizionalmente. Scegliere i farmaci generici può farvi risparmiare centinaia di euro ogni anno. Anche una cosa così fa parte di tutto quello che non sapete sul risparmio ma dovete sapere.

Altri suggerimenti utili

Comprate a rate? Un’abitudine che in realtà vi fa spendere soltanto di più. La sensazione che abbiamo quando paghiamo qualcosa a rate è di stare pagando qualcosa poco alla volta. In realtà il pagare a rate comporta dei costi, e quello che stiamo acquistando lo stiamo semplicemente pagando di più.

Lo sapete che potete risparmiare di più confrontando i prezzi online? Ci sono diversi aggregatori online che permettono di confrontare i prezzi e trovare l’offerta più conveniente.

Lo sapete che conoscere in anticipo qual è il vostro tetto massimo di spesa può aiutarvi a risparmiare di più ogni mese? Fissate ogni mese un tetto massimo di spesa, e cercate di non superarlo mai. In questo modo avrete sempre sotto controllo il vostro piano economico, e potrete limitare le brutte sorprese.

Potete risparmiare tantissimo comparando le offerte telefoniche. La concorrenza tra le compagnie telefoniche non può far altro che farci risparmiare di più, con offerte sempre migliori e a prezzi più bassi.

Lo sapete che comprare vestiti economici in realtà vi fa spendere di più? Il cosiddetto fast shopping, infatti, porta ad acquistare abbigliamento magari sì meno costoso, ma di qualità nettamente più bassa. E saremo quindi costretti a ricomprare i nostri vestiti più spesso.

Fissare gli obiettivi di risparmio può aiutarvi a farvi risparmiare di più. È uno dei modi più comuni per cercare di mettere soldi da parte. Fissatevi un obiettivo, e cercate di raggiungerlo in determinato periodo di tempo.

Per finire, lo sapete che prima iniziate a risparmiare per la pensione, e meglio è? Le pensioni pubbliche saranno sempre più basse, ed ecco allora che iniziare a mettere da parte dei soldi, magari investendo in un fondo pensione, può mettervi al riparo da brutte sorprese.