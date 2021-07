La Svizzera è un Paese incredibile. Cuore e banca d’Europa per molti secoli, è stata quasi sempre al di fuori delle varie vicende tra gli altri Stati. Il suo paesaggio è prevalentemente montuoso, con diversi laghi e vette altissime, che si contendono la bellezza con le cime italiane. Infatti, anche in Svizzera troviamo le Alpi, che si estendono dall’Italia fino a questo Paese. In questo articolo scopriremo tutto quello che c’è da vedere nei dintorni delle meravigliose Alpi svizzere.

Turismo in Svizzera

Nella Confederazione Elvetica (il nome ufficiale della Svizzera), il turismo è principalmente montano. Santuario per gli alpinisti e gli amanti della montagna, la Svizzera è molto visitata anche per le sue città medievali bellissime, come Lucerna, Basilea o San Gallo.

Le città più importanti, invece, come Ginevra, Zurigo e Berna, sono le capitali finanziare del Mondo e centro amministrativo nazionale. In queste città si ha la qualità della vita più alta al Mondo.

Tutto quello che c’è da vedere nei dintorni delle meravigliose Alpi svizzere

Se siamo amanti della montagna, soprattutto dell’alta montagna, la Svizzera è il nostro posto ideale. Vette altissime (la più alta è il Monte Dufour, a 4.634 metri s.l.m.) e paesaggi mozzafiato, molti dei quali ci ricordano i primi film di James Bond.

Assolutamente da non perdere sono le escursioni sul Cervino, dove c’è anche un ghiacciaio che permette lo sci estivo. Oppure lo Jungfraujoch un passo situato a 3.471 m che ospita l’osservatorio astronomico più alto d’Europa. Situato a 3.571 m, lo Sphynx è utilizzato per studiare il clima e lo spazio cosmico.

Se cerchiamo, invece, delle esperienze più rilassate e chic, allora il treno del Bernina fa al caso nostro. Partendo da Tirano, in Valtellina, questo treno rosso percorre alcuni passi montani fino a raggiungere l’Ospizio Bernina a 2253 m.s.l.m. Da qui ridiscende fino a Saint Moritz.

Saint Moritz non ce la dobbiamo far scappare, e se siamo di strada, al rientro in Italia, passiamo per Lucerna e Lugano, dal bellissimo lago.